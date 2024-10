Hai mai sognato di scoprire prima di tutti un autore che lascerà il segno nella letteratura? L’occasione è finalmente arrivata! Venerdì 4 ottobre 2024, la Libreria Belgravia di Torino ospiterà un evento imperdibile: Lorenzo Zucchi, autore dell'originale e affascinante libro "I film belli li danno solo di notte", incontrerà il pubblico per una sessione esclusiva di firmacopie.



Ma perché devi esserci?

Perché Lorenzo Zucchi è l’autore che il mondo letterario stava aspettando. Con uno stile coinvolgente e delicato, il suo libro ci accompagna in un viaggio attraverso il mondo del cinema e della vita, esplorando con sensibilità l’esperienza notturna, quando le emozioni emergono con forza inattesa. Ogni pagina di questo libro è un invito a riflettere su ciò che il grande schermo ci trasmette e su come certi film lascino un segno profondo in noi.



Non perdere l'occasione di conoscere di persona una delle voci emergenti più promettenti del panorama letterario italiano!

L’appuntamento è per le 18:30 presso la Libreria Belgravia, in via Vicoforte 14/d, Torino. Un ambiente intimo e raccolto dove potrai fare due chiacchiere con l'autore e scoprire il dietro le quinte di una delle opere più interessanti dell’anno.

Non ci sarà una seconda possibilità: prenota subito il tuo posto al numero 3475977883 (anche su WhatsApp). Sarai tra coloro che potranno dire "Io c'ero, quando tutto è cominciato.