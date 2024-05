Il brano dell’artista dal 12 aprile sugli stores digitali e nelle radio

“Ora ti conosco” è il nuovo singolo del poliedrico artista e cantautore Filippo Ruggieri, sui principali stores digitali e dal 12 aprile anche nelle radio in promozione nazionale. Produzione impeccabile ed originale, dagli arrangiamenti attuali e di tendenza e dalla forte ispirazione Indie, che evidenziano la personalità dell’artista, figlia di una maturità artistica raggiunta a pieni voti. Dolcezza e delicatezza nell’interpretazione, sentita e autentica di Filippo, che dona al tutto un forte impatto emotivo. Melodie vincenti e ben strutturate su cui scivolano i versi che entrano in testa sin dal primo ascolto, destinati a rimanerci.

La dipendenza affettiva è il tema di questo nuovo brano di Filippo Ruggieri che sembra proseguire una strada sempre più lontana dal rap e che lo vede affermarsi ormai come cantante Indie d'autore. L'amore è raro, l'onestà intellettuale scomoda e la paura è la vera padrona dei sentimenti dei giovani, per questo motivo “Ora ti conosco” è un anthem alla vera libertà, una benedizione che tende ad assolvere chi si aggancia ancora a un passato che è passato, ponendo un freno alla volontà di gettarsi nel piacere momentaneo con la certezza di soccombere di lì a poco. Un testo che probabilmente merita più di un ascolto per essere compreso a pieno, che parte dalla dinamica del ricatto emotivo e del senso di colpa, ma dove emerge il desiderio di essere lasciati in pace da ciò che non ci appartiene, lasciando spazio alla tenerezza e alla consapevolezza.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/artist/4jE09teBJPbsJV4LlAt4kv

Una provocazione finale "Vuoi l'amore, ma d'amore ti senti all'altezza?", un concetto che appare razionalmente sdoganato ormai (ma forse neanche troppo) ma che necessita di essere compreso emotivamente, per questo la scelta di esprimerlo in musica, dice Ruggieri che non è nuovo a certe tematiche nel suo Monologato Podcast, perché arrivare attraverso una melodia è un modo più efficace e diretto per toccare le corde del cuore.

Storia dell’artista

https://direzione816.wixsite.com/servicepromo/filipporuggieribio