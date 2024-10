strong>Ares Ambiente ha consolidato la sua reputazione attraverso un approccio improntato al miglioramento continuo delle performance, sottoponendosi regolarmente a verifiche da parte di enti terzi. Questo non solo assicura la conformità alle normative, ma garantisce ai clienti e agli stakeholder la qualità e affidabilità dei servizi offerti, rafforzando il legame di fiducia che l’azienda ha costruito nel corso degli anni.



Ares Ambiente: trasparenza e sostenibilità

Un pilastro fondamentale della responsabilità sociale d’impresa (CSR) di Ares Ambiente è l’adozione del Bilancio SA8000, un documento che rappresenta uno strumento di trasparenza. Questo standard internazionale attesta l’impegno dell’azienda nel rispettare i diritti dei lavoratori e promuovere condizioni di lavoro sicure, etiche e rispettose. L’adozione di tale standard dimostra la volontà del Gruppo di andare oltre il profitto e investire nel benessere delle proprie risorse umane, ritenute una componente essenziale per il successo aziendale. A livello ambientale, l’azienda ha redatto la Dichiarazione Ambientale in conformità al Regolamento EMAS (CE n.1221/2009), un altro segnale tangibile del suo impegno per la sostenibilità. Questo documento non è solo una formalità, ma uno strumento di comunicazione trasparente che mette a disposizione della comunità locale e degli stakeholder un quadro chiaro delle attività, dei programmi e degli obiettivi ambientali. Ares Ambiente promuove così la consapevolezza riguardo al proprio impatto ambientale, integrando la sostenibilità come elemento cardine della propria visione aziendale.



Ares Ambiente: qualità, sicurezza e collaborazione per una crescita sostenibile

La politica interna dell’azienda è inoltre strutturata in modo da garantire qualità e sicurezza attraverso un’organizzazione rigorosa dei compiti e delle responsabilità. Ares Ambiente ha sviluppato protocolli operativi e procedure che mirano a garantire elevati standard qualitativi, mentre la formazione continua dei collaboratori assicura l’adozione di pratiche all’avanguardia in ambito ambientale e di sicurezza. L’impegno del Gruppo non è circoscritto all’interno dell’organizzazione, ma si estende anche verso i fornitori e i clienti, promuovendo un approccio collaborativo e responsabile nei confronti della sostenibilità. L’obiettivo di Ares Ambiente è quello di creare una rete di partner e clienti capaci di condividere i valori di rispetto ambientale ed etico, favorendo così una crescita armoniosa e sostenibile.