Ares Ambiente, azienda fondata da Marco Nicola Domizio nel 2008 a Treviolo, in provincia di Bergamo, ha raggiunto un nuovo traguardo significativo nell’ambito della sostenibilità ambientale: l’inaugurazione di un impianto di compostaggio a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone.



Marco Nicola Domizio: il nuovo impianto di compostaggio

Questo importante traguardo rappresenta l’ennesima dimostrazione del profondo impegno dell’azienda fondata da Marco Domizio nel promuovere la tutela dell’ambiente attraverso l’economia circolare. Il nuovo impianto di compostaggio, con una capacità di trattamento annua di 40mila tonnellate, contribuirà a ridurre gli sprechi e a promuovere al contempo il riutilizzo dei rifiuti urbani, trasformandoli in una risorsa preziosa: il compost. Quest’ultimo, sostanza ricca di nutrienti, sarà fondamentale per migliorare la fertilità del suolo agricolo, chiudendo così il ciclo della materia organica. L’impianto di compostaggio di Ares Ambiente è progettato per trattare circa 35mila tonnellate di F.O.R.S.U. (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani) e rifiuti organici, oltre a circa 5mila tonnellate di frazione verde. Si tratta di un approccio che consentirà di valorizzare i rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata domiciliare, coinvolgendo attivamente l’intera comunità locale e contribuendo quindi alla riduzione delle emissioni di gas serra.



Marco Domizio: l’impegno di Ares Ambiente verso la tutela del Pianeta

“Il nostro impianto di compostaggio a Piedimonte San Germano è molto più di un’infrastruttura in crescita, rappresenta il nostro impegno tangibile per un Pianeta più sano – si legge sul sito dell’azienda bergamasca – Negli ultimi anni, abbiamo investito considerevoli risorse nello sviluppo di questo impianto, un fulcro della nostra visione di economia circolare”. L’iniziativa portata avanti da Marco Nicola Domizio e Ares Ambiente si inserisce in una visione più ampia che punta a ridurre l’impatto ambientale e a incentivare pratiche di gestione dei rifiuti responsabili. Il nuovo impianto di compostaggio non solo garantirà una corretta gestione degli scarti organici, ma promuoverà anche la creazione di un ciclo virtuoso, restituendo sostanza organica ai terreni agricoli. Grazie all’inaugurazione del nuovo impianto, Ares Ambiente si pone come leader nel settore della sostenibilità e punto di riferimento per le aziende del territorio, dimostrando che innovazione e rispetto per l’ambiente possono andare di pari passo.