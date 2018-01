Quando la birra va bene anche d'inverno: Birras de Ierru

La birra d’inverno è come un film in bianco e nero visto alla TV. La bevanda estiva per eccellenza in questo periodo sembra solo uno sbiadito ricordo dell’estate. Ma non è così, e ce lo ricorda Birras de ierru.



Birras de ierru



Birre d’inverno, questa la traduzione in italiano del sardo “Birras de ierru“, è un evento in programma il 3 e 4 febbraio 2018 a Sedilo, un festival delle birre che dell’estate hanno i colori. Ma i sapori sono decisi, avvolgenti, caldi appunto. Sia per la loro gradazione alcolica che per la forza imponente del loro aroma.

Presso il birrificio Horo si svolgerà quindi il festival delle birre d’inverno, di quelle birre che riprendono colore materializzandosi nei bicchieri vogliosi di birra appena spillata, protetta dalla sua schiuma densa e corposa.