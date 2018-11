Yemen, più di 150 le persone vittime dell'offensiva sulla città di Hodeidah

Hodeidah, Yemen, città costiera che si affaccia sul Mar Rosso. Dalla notte del 4 novembre, la coalizione guidata dall'Arabia Saudita e dagli Emirati ha intensificato la propria offensiva militare. Molti attacchi aerei sono stati effettuati su Hodeidah. I soldati alleati del governo yemenita, a loro volta, stanno portando avanti una controffensiva nell'area urbana della città.

Nei bombardamenti finora in corso hanno perso la vita più di 150 persone. In mattinata, è stato colpito anche l'ospedale. I blocchi stradali temporanei stanno impedendo alle persone di poter trovare una via di scampo, intrappolate in una zona dove il conflitto è in corso. Nella città si trovano centinaia di migliaia di persone, di cui circa la metà è costituita da bambini.

La notizia della piccola bambina yemenita Amal Hussain, morta per fame e divenuta simbolo delle sofferenze inferte dalla guerra alla popolazione yemenita, evidentemente, non ha minimamente scalfito le coscienze di chi, dal 2015, supporta la guerra civile che sta devastando il Paese.