Ragazzi fuori: una porta verso il futuro. Pastificio Futuro, un modello di riabilitazione al lavoro nel mondo carcerario giovanile. Questa è una storia da raccontare… Succede quando una bella idea diventa un progetto concreto. Protagonisti sono i giovani detenuti di un istituto penale per minorenni: una storia vera, che rende possibili le loro speranze in un futuro migliore.

La storia di Pastificio Futuro è diventata un modello valido e concreto nel percorso di riabilitazione al mondo del lavoro. Situato alla periferia nord-ovest di Roma, l’Istituto Penale per Minorenni di Casal del Marmo ospita circa 50 persone, sia ragazze che ragazzi detenuti. Il pastificio, esteso su 500 mq, non è solo un luogo di produzione di pasta di alta qualità, ma un ambiente in cui i giovani detenuti possono apprendere un mestiere, acquisire competenze e concretizzare una prospettiva lavorativa.

Dotato di attrezzature moderne, come una pressa in grado di produrre 220 kg. di pasta, il progetto ha visto la luce grazie alla collaborazione tra vari Enti e al sostegno di realtà molto attive sul territorio (Conferenza Episcopale Italiana e Caritas): è un esempio palpabile di come si possa lavorare insieme per il bene comune.

L’apertura di questo laboratorio, avvenuta ufficialmente il 10 novembre 2023, simboleggia un passo avanti verso la comprensione della dignità del lavoro e del suo ruolo fondamentale nella rieducazione e nel reinserimento sociale dei giovani.

Nel mese di aprile 2024 Pastificio Futuro lancia l’e-commerce dei propri prodotti! L’arte del grano non implica solo strumenti tradizionali e l’apprendimento di un mestiere antico, ma getta lo sguardo anche verso il futuro del mondo del lavoro, sempre più connesso alla tecnologia.

Grazie alla collaborazione pro bono di Agic Group, azienda che offre da anni soluzioni tecnologiche innovative, è stato creato il sito e-commerce pastificiofuturo.it, il cui lancio rappresenta una modernizzazione del progetto, aprendo nuove vie di commercializzazione con una vetrina online per i prodotti e la possibilità di formazione e lavoro ulteriore per ben 20 giovani coinvolti. L’e-commerce ha l’obiettivo di costituire un reale acceleratore per Pastificio Futuro e potrà diventare un mezzo per coinvolgere anche altre aziende, in qualità di partner o clienti, nell’ambito di iniziative di sostenibilità sociale.

La realtà degli istituti penali per minorenni richiede una seria attenzione ai bisogni e ai diritti di questi giovani, che meritano opportunità di reinserimento attraverso azioni tangibili. In base ai dati presenti nel VII Rapporto sulla giustizia minorile in Italia, pubblicato nel 2024 dall’associazione Antigone, intitolato “Prospettive minori”, si registra una preoccupante riduzione delle risorse e degli strumenti disponibili per gli operatori, che lottano per mantenere standard elevati nonostante le crescenti difficoltà.

Agic Group si impegna attivamente nelle iniziative sociali a favore dell’inclusione: il lavoro è un valore da sostenere e può costituire un potente strumento di cambiamento sociale. Se, in generale, come recita l’Art. 4 della Costituzione italiana, il lavoro è un diritto fondamentale di tutti i cittadini, occorre promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto individuale, poiché nella vulnerabilità e senza il lavoro, la vita si degrada all’isolamento e ai rischi di devianza.

Nel contesto del Pastificio Futuro, il lavoro non solo riduce la distanza tra i detenuti e la società, ma ne rafforza l’autostima, stabilendo una connessione vitale con la comunità, dimostrando che il riscatto è possibile attraverso il lavoro onesto e produttivo.