L’allenatore della Roma, Fonseca ci spererebbe ancora, confortato dalla volontà che Chris Smalling gli avrebbe ribadito anche in questi giorni, alla ripresa degli allenamenti.

Il difensore inglese vorrebbe infatti restare alla Roma e il tecnico portoghese lo considera il leader della difesa. La trattativa tra la Roma ed il Manchester United per Chris Smalling sarebbe complicata, ma non ancora chiusa. Le richieste del club inglese sarebbero sempre alte, non al di sotto dei 18-20 milioni.

La Roma non vorrebbe né potrebbe spendere quei soldi per un giocatore di 31 anni, ma la volontà di Smalling potrebbe avere un peso decisivo nella vicenda. L’inglese considererebbe infatti molto positiva la sua esperienza a Roma, dove la famiglia si sarebbe trovata benissimo. Con l’allenatore ha un rapporto ideale.

Ha ricevuto offerte anche dalla Premier League, ma i suoi agenti starebbero lavorando per trovare un’intesa economica con il club di Manchester e accontentare così il giocatore.

Roma, difficile il riscatto di Smalling dal Manchester United. Il difensore offerto anche a Juventus, Napoli ed Inter.

Nella trattativa si sarebbero inseriti gli agenti e intermediari così l’affare potrebbe far registrare un nuovo colpo di scena. Gli agenti starebbero infatti cercando una formula per mettere tutti d’accordo. Se dovesse saltare l’accordo con i giallorossi, gli agenti, come riportato da Il Tempo, avrebbero offerto il giocatore anche a Juventus, Napoli ed Inter.

L’eventuale sostituzione di Smalling non sarebbe facile, la Roma ed il suo Direttore Sportivo Gianluca Petrachi guarderebbero sempre alla Premier.

Vertonghen, in scadenza di contratto con il Tottenham, o Lovren del Liverpool resterebbero infatti le alternative. Per il trentenne ex Manchester United, in questa prima stagione in giallorosso ed in Serie A, 21 presenze e due reti messe a segno. Il suo contratto con i Red Devils prevederebbe scadenza il 30 giugno 2022.