Nell'era digitale, la comunicazione durante i viaggi in moto e scooter è diventata fondamentale. Che si tratti di seguire le indicazioni del GPS, rispondere a chiamate urgenti o ascoltare la musica preferita, avere accesso al proprio smartphone in modo sicuro è essenziale. Allo stesso tempo, gli interfoni Bluetooth hanno rivoluzionato l'esperienza di guida, permettendo una comunicazione fluida con passeggeri e altri motociclisti.

Sistemi di fissaggio per smartphone

QuadLock: Leader nel settore dei supporti per smartphone, QuadLock offre un sistema di montaggio unico e brevettato che combina sicurezza, praticità ed eleganza. Il meccanismo a doppia chiusura, noto come "Dual Stage Lock", assicura che il tuo smartphone rimanga saldamente ancorato anche nelle condizioni di guida più estreme, come su terreni accidentati o ad alte velocità.

Uno dei punti di forza di QuadLock è la vasta gamma di accessori disponibili. Dalle custodie dedicate per i principali modelli di smartphone agli adattatori universali, il sistema è altamente personalizzabile. Inoltre, i supporti sono realizzati con materiali di alta qualità, resistenti alle intemperie e alle vibrazioni, garantendo una lunga durata nel tempo.

La facilità d'uso è un altro aspetto fondamentale. Con un semplice movimento di rotazione e pressione, è possibile montare o rimuovere il dispositivo in pochi secondi, anche indossando i guanti da moto. Questo rende QuadLock ideale per chi necessita di un accesso rapido al telefono, magari per scattare una foto panoramica o rispondere a una chiamata urgente durante una sosta.

Oltre ai supporti per manubrio, QuadLock offre soluzioni per specchietti retrovisori, attacchi a ventosa e persino opzioni per il montaggio sul serbatoio. La versatilità del sistema lo rende compatibile con una vasta gamma di moto e scooter, soddisfacendo le esigenze sia dei pendolari urbani che degli appassionati di lunghi viaggi su strada.

SP Connect: Con un design elegante e funzionale, SP Connect propone supporti magnetici e a vite che si adattano a diversi modelli di smartphone. La versatilità dei loro prodotti li rende ideali per chi cerca soluzioni personalizzate.

Interphone Cellular Line: Combina tecnologia avanzata e praticità. I supporti Interphone sono resistenti alle intemperie e offrono rotazioni a 360°, permettendo di posizionare lo smartphone nell'angolazione desiderata.

Givi: Conosciuta per la qualità dei suoi accessori moto, Givi propone supporti universali robusti e facili da installare. Sono progettati per resistere alle vibrazioni e garantire la massima stabilità del dispositivo.

Per rispondere al cellulare, seguire le indicazioni del navigatore, per parlare con il passeggero o un'altro motociclista ma anche per ascoltare la radio o musica c'è una vasta gamma di Interfoni Bluetooth. Tre le migliori:

Cardo: Offre interfoni di ultima generazione con qualità audio cristallina. Le funzionalità includono cancellazione del rumore, lunga durata della batteria e compatibilità con la maggior parte dei caschi sul mercato.

Interphone Cellular Line: Pionieri nel campo della comunicazione su due ruote, gli interfoni Interphone sono sinonimo di affidabilità. Con connettività multipoint, permettono di collegare simultaneamente smartphone e GPS, offrendo un'esperienza di guida completa.

Perché investire in questi accessori

La sicurezza e la comodità sono aspetti cruciali per ogni motociclista. Utilizzare sistemi di fissaggio affidabili come quelli di QuadLock o SP Connect assicura che il tuo smartphone sia sempre a portata di mano senza rischi. Allo stesso modo, gli interfoni Bluetooth di Carco e Interphone migliorano la comunicazione, rendendo ogni viaggio più piacevole e sicuro.

Per scoprire l'intera gamma di questi prodotti e trovare quello più adatto alle tue esigenze, visita MotociclistaOnline.it. Troverai offerte speciali e consigli personalizzati per rendere ogni tuo viaggio un'esperienza indimenticabile.