Conte-Napoli, terminato il primo incontro a Roma! Ora cena con ADL e Manna: domani l'annuncio

E’ appena terminato il primo incontro a Roma tra Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis e il responsabile dell’area tecnica Giovanni Manna. L'ex allenatore di Juventus e Inter è atterrato a Roma oggi pomeriggio intorno alle 17.20 e poi si è recato negli uffici della Filmauro a Piazza Venezia.

Domani firmerà il contratto con la società azzurra. A riferirlo è la redazione di Sky Sport. Questa sera l'allenatore salentino cenerà nella Capitale con il responsabile dell'area sportiva Giovanni Manna e con il presidente Aurelio De Laurentiis. In attesa della firma del contratto, comunque, inizia l'era Antonio Conte al Napoli.

Rai - Conte-Napoli, domani il tweet! Tre colpi: le ultime su Lukaku e Chiesa

Tutto confermato Antonio Conte è a Roma. Raggiunto da Giovanni Manna che arrivava da Torino. Contratto pronto e avallato dai due rispettivi uffici legali. Ci sono anche i contratti dello staff e di Lele Oriali. Tutto lo staff (compreso Oriali) costerà 1 milione netto complessivo. Conte (lo ribadiamo) guadagnerà 6 milioni netti più bonus (qualificazione Champions in primis. Più gli altri). In serata cena romana con De Laurentiis, Chiavelli e Manna. Domani tweet ufficiale con foto di rito. In attesa della presentazione.

Sul mercato idee chiare. Priorità a un difensore centrale, un centrocampista esterno e una punta per rimpiazzare Oshimen. Sudakov impossibile per i costi. Chiesa avendo Kvara e Politano sulle corsie non è indispensabile. Lukaku idea ma non è unico nome in attacco. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato al sito TGR.



Italiano vicinissimo al Bologna: domani può essere il giorno delle firme

Vincenzo Italiano si avvicina sempre più al Bologna. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il tecnico ha praticamente deciso di accettare la proposta del club felsineo e la giornata di domani dovrebbe essere quella decisiva per il sì definitivo e il conseguente annuncio da parte della società rossoblù di quello che sarà il sostituto di Thiago Motta.

Nelle ultime ore c'è stata un'accelerata, dopo che lo stesso Bologna aveva dato una sorta di ultimatum all'ex Fiorentina, visto che nel giro di 48 ore si punta a chiudere, in un senso o nell'altro.



Chiariello show: “Rosicate milanisti e juventini, Conte ce l'abbiamo solo noi! Il Napoli ha i soldi!"

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di TV Play: “Ce lo abbiamo solo noi, rosicate milanisti! Rosicate! Non ve lo diamo Antonio Conte, è nostro! Juventini rosicate!

Lo abbiamo cercato solo noi? Voi siete come quelli che vanno davanti alla pasticceria e sente solo l’odore, perché i soldini per comprare Conte non ce li avete. Il Milan a Conte non ci ha proprio pensato, perché arrivava e pretendeva di fare il mercato come diceva lui, voleva i soldi che diceva lui, e il Milan non è proprio nelle condizioni di fare questo. La Juve con Giuntoli non concede a Conte di comandare e non gli dà la possibilità di fare il mercato che lui vuole. Il Napoli c’ha i soldi per pagarlo e per fare il mercato che vuole. Sono due i fattori, non uno, perché il Napoli c’ha i soldi veri! Ve lo dovete mettere in testa, questo è il frutto di una sana gestione, oculata, che oggi consente al Napoli dopo un’annata catastrofica di dire: ‘Bene, si cambia registro e metto i soldi’”.



Djokovic si ritira dal Roland Garros, Sinner è il nuovo numero 1 al Mondo!

Ehi Jannik, te lo saresti mai immaginato, quando a 13 anni lasciavi casa per andare a caccia del tuo sogno, che oggi avresti toccato il cielo con un dito? Forse sì. Forse proprio quel giorno è iniziata la costruzione del tuo sogno, pezzo per pezzo, colpo su colpo, allenamento dopo allenamento. Delusioni e rinascite, scelte importanti e difficili. Tutto per arrivare a questa giornata magica, per te e per l’Italia che per la prima volta nella sua storia ha un numero 1 al mondo nel tennis.

Un traguardo storico per Jannik Sinner e per tutto lo sport italiano. Novak Djokovic si ferma (per ora) a 428 settimane. Lunedì 10 è infatti la data da incidere nella storia, 10 giugno 2024, il giorno in cui Jannik Sinner e l’Italia raggiungeranno ufficialmente il punto più alto della storia del tennis. Jannik Sinner entra nell’olimpo dei grandi dello sport, come Tomba, come Valentino Rossi, come i campioni del mondo e olimpici a cui lui stesso dice di ispirarsi e con cui quando può si confronta, cercando di capire “Come funziona la testa dei grandi”.



L’emozione di Sinner: “Diventare numero uno è il sogno di tutti…”

La giornata perfetta per Jannik Sinner: 4 giugno 2024, per la prima volta in semifinale del Roland Garros dopo aver battuto in tre set il bulgaro Dimitrov e soprattutto numero uno al mondo in pectore dopo il ritiro di Djokovic. Traguardi storici per il tennista azzurro, visibilmente emozionato e commosso nel momento in cui a fine partita gli è stata comunicata la notizia: “Cosa posso dire? E‘ il sogno di tutti diventare il numero uno, ma sapere che Djokovic è stato costretto a ritirarsi è un dispiacere, gli auguro di recuperare presto. E’ un momento speciale per me, sono felicissimo di condividerlo con tutti quelli che mi stanno guardano, specie in Italia. Ma grazie anche a voi (riferimento al pubblico parigino, ndr) e soprattutto al mio team, a chi mi segue quotidianamente”.

Una emozione grande tanto quanto la soddisfazione per aver centrato la sua prima semifinale parigina al termine di una partita condotta con grande autorità contro un avversario che, specie nel terzo set, lo ha saputo impegnare: “Sono soddisfatto, conoscevo bene Dimitrov e sapevo cosa aspettarmi. È difficile sempre affrontarlo perché ha talento, poi l’atmosfera era incredibile ed è sempre un grande piacere giocare su questo campo. Oggi la mia performance è stata molto solida, soprattutto nei primi due set, poi nel terzo ho avuto una pausa ma sono contento di aver rimediato”.