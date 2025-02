Ampliare e potenziare fino ad almeno 200 aree di sosta, ottimizzando le infrastrutture esistenti con un focus sulla sostenibilità e l'inclusività all'interno del piano industriale: FS Park ridefinisce il concetto di parcheggio, evolvendolo in un moderno hub intermodale.



FS Park: l’evoluzione del parcheggio in hub intermodale

Con oltre 10 milioni di transiti annui e 20.000 posti auto già disponibili in oltre 100 parking hub, inclusi 6 terminal bus e 3 bicipark, FS Park guarda con soddisfazione al futuro. L'espansione della rete della rete su tutto il territorio nazionale rappresenta un obiettivo ambizioso, ma raggiungibile. Fondata nel 2024, l'azienda raccoglie l'eredità di Metropark, che da oltre 30 anni gestisce servizi di sosta. Oggi, è il nuovo gestore unico della sosta per il Gruppo Ferrovie dello Stato. Grazie alla loro posizione strategica, in prossimità delle principali aree ferroviarie, FS Park punta a rivoluzionare il concetto tradizionale di parcheggio, trasformandolo in un hub intermodale pensato per rispondere ai bisogni della mobilità contemporanea. Dotati di servizi sempre più inclusivi e digitalizzati, gli hub hanno lo scopo di favorire i collegamenti diretti con il trasporto pubblico locale e con le banchine ferroviarie, alleggerendo il traffico nei centri urbani. Tra le novità di FS Park, ci sono le postazioni di ricarica per veicoli elettrici, i posti riservati per disabili e donne in gravidanza, oltre a servizi di car sharing e autonoleggio.



Innovazione e sostenibilità tra i pilastri di FS Park

Uno dei punti di forza di FS Park è l’impegno verso l’innovazione, testimoniato dall’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate nella gestione dei parcheggi. Il cambio di paradigma di FS Park è guidato dalla necessità di affrontare le crescenti sfide della mobilità urbana, quali l'inquinamento e il traffico congestionato. FS Park integra soluzioni green, tra cui pannelli solari, pensiline fotovoltaiche e sistemi di raccolta delle acque piovane. Le opzioni di sharing mobility e l'uso di veicoli elettrici sono testimoni del suo impegno per l'ambiente. L'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici negli hub e la piantumazione di alberi nelle aree gestite contribuiscono alla riduzione di emissioni di CO2, al mantenimento della biodiversità e al miglioramento della qualità dell'aria.