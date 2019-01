Al Cost Milano di Milano il 17 e il 24 gennaio Unconventional Thursday, il 25 Ricky Acevedo

Uno dei dinner party più hot e originali di Milano e non solo finalmente torna a scaldare la sera e la notte di Milano. Giovedì 17 e giovedì 24 gennaio 2019 al Cost Milano torna infatti Unconventional Thursday. L'evento, realizzato da un cast sempre diverso artisti di Visionair Events, agenzia che collabora con locali sparsi in mezzo mondo, mette insieme performance, costumi che mettono allegria, canzoni da cantare. Ironia, sex appeal, cabaret, show: Unconventional Thursday mette insieme un po' di tutto questo(...). E' uno spettacolo internazionale in un locale multifunzionale, in cui il cibo è sempre eccellente. Si cena alla carta tra mangia fuoco, performer, strani personaggi, strip teaser ballerini... Dopo lo spettacolo, dj set e mentre ci si gode lo show o subito prima... vanno in scena anche gli ottimi piatti di Cost.

Venerdì 25 gennaio invece la live music è invece quella di Ricky Acevedo, uno dei professionisti della live music più attivi a Milano e non solo. Con la sua voce, un repertorio di successi italiani ed grandi successi internazionali, la sua energia è sempre capace di coinvolgere il pubblico.



Al Cost, a cena, si sceglie tra un menu guidato e alla carta. Cost Milano, dalle 20.30 a tarda notte ogni giovedì, venerdì e sabato sera

via Tito Speri n.8, Milano

0262690631

www.facebook.com/CostDiscoRestaurantMilano/

www.ristorantecost.it