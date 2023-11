La Protezione Civile, per fronteggiare l'emergenza alluvione che ha colpito una vasta area tra le città di Prato e Firenze, ha subito inviato in Toscana, provenienti da altre regioni italiane, squadre di soccorso di Croce Rossa, Misericordie, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Squadre del Soccorso Alluvionale SWRTT ed ha attivato la colonna mobile della regione Lombardia , mentre i Vigili del Fuoco hanno messo a disposizione a supporto delle squadre locali ulteriori squadre anfibie da Lombardia, Piemonte, Marche, Lazio, Basilicata e Campania. Ulteriori mezzi e uomini sono stati fatti affluire nelle ore successive.

L'iperattivo presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, indossata la giacca dei soccorritori, stamani ha fatto sapere che la scorsa notte è continuato il lavoro dell'intero sistema regionale senza mai fermarsi.

"Oggi - ha proseguito - è una giornata importante per risolvere le criticità ancora in corso a Campi Bisenzio, Seano, Quarrata, Montemurlo, Poggio a Caiano, Cerreto Guidi, Montale, Serravalle, Lamporecchio e Figline di Prato. In arrivo anche la colonna mobile del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e delle altre Regioni, Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Marche, Umbria e Lazio che ringraziamo di cuore per il grande supporto".

Nelle immagine a supporto da lui riprese dall'elicottero da cui da un paio di giorni coordina i soccorsi, nelle aree alluvionate dalla sera del 2 novembre l'acqua non è ancora del tutto defluita, per cui la situazione è ancora a rischio a causa delle piogge previste nelle prossime ore, anche in quei territori, che in nottata potrebbero anche essere abbondanti. Tra le criticità immediate, il ripristino in alcuni comuni delle forniture di acqua ed elettricità.

Per la giornata odierna, la Toscana è stata segnalata quasi completamente in zona gialla. Allerta rossa, invece, per alcuni comuni del Veneto, mentre in zona arancione per temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico, diverse province di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana (Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Serchio-Lucca).