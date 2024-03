Opera " GIUDA " Memorabile SUCCESSO

di Chiara Taigi in Prima Mondiale

23 Marzo 2024 - Chiesa Sant'Ignazio di Loyola a Roma

Chiara Taigi ha portato in scena" Giuda - Siamo Tutti Traditori? " come Interprete, Autrice e Regista in prima mondiale nella Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola a Roma, una straordinaria realizzazione avendo nei ruoli principali artisti di fama internazionale del cinema e del teatro come la grande Fioretta Mari e Riccardo Naldini, con la presenza straordinaria e coreografia di Raffaele Paganini e la Scuola di danza Ateneo Arte e Danza con la nota Maestra Simona de Nittis.

Il concerto si è svolto alla presenza di importanti autorità tra le quali la presenza del nuovo Prefetto del F.E.C. Alessandro Tortorella, Il direttore Lgt. Fabio Tassinari della Fanfara dei Carabinieri a Cavallo, Dott.ssa Maria Bontà e una ampia rappresentanza del Rotary club Roma Centenario e Roma Cassia, il Prof. Giovanni Ruoppolo, la giornalista Stefania Giacomini, la giornalista Luce Tommasi dell'Amnil, la giornalista Paola Zanoni presidente Academy of Art and Image e molte altre personalità e vip.

Quale tipo di successo ha riscontrato l'Opera Giuda?

Sicuramente il primo successo è stato l'enorme affluenza di pubblico nella Chiesa piena e con difficoltà di trovare posto anche in piedi, grande partecipazione emotiva e un attento silenzio durante l'esecuzione oltre applausi prolungati a scena aperta.

Ma, il vero successo, è la parte meno visibile dello spettacolo, esser riuscito a donare al pubblico seri spunti di riflessione e avere la sensazione che l'opera fosse adatta ad ogni persona secondo una propria visione e secondo la propria esperienza. Ogni persona ha fatto suo il messaggio e l'insegnamento di Giuda, adattandolo alla propria sensibilità ed esperienza.

"Siamo tutti in tempo, se agiamo senza ingannare la nostra coscienza."



Riccardo Naldini ha interpretato Giuda con una intensità e con una gamma espressiva estrema nei suoi tormenti, nella disperazione, nella rabbia, nell'abbondono e... nell'indifferenza che solo nella categoria dei grandi attori si può riscontrare e con una tensione interminale.

La partecipazione del pubblico è stata totalizzante...

Raffaele Paganini, oltre che autore delle coreografie, durante l'opera è stato anche interprete sempre presente con una proiezione scenica che rappresentava l'Anima di Giuda, con tutte le possibili reazioni che avrebbe potuto suscitare il comportamento di Giuda.

L'espressività fisica, corporea e animica è stata da togliere il fiato, di una intensità unica, quasi magnetica, che impediva di togliere lo sguardo. Una interpretazione indimenticabile sin dall'inizio l'entrata in scena dell'anima, che solo un Etoile avrebbe potuto suscitare, un dono unico... Una nota speciale merita l'intepretazione di Maria, Madre di Gesù, della Maestra Simona De Nittis, che ha rappresentato due difficili opposti emotivi, la disperazione di una madre e la sua tenerezza, con una delicatezza ed un rispetto che ha commosso e impressionato il pubblico.

L'entrata in scena della magnifica Fioretta Mari come Marta di Betania non ha avuto eguali, con una forza carismatica inarrestabile che ha compenetrato e lasciato un segno indelebile in tutti. Ha mostrato la reazione di una donna all'indifferenza e all'ingiustizia,

passando con una tavolozza di mille colori espressivi dalla rabbia alla compassione, dall'accusa al perdono... Una recitazione "divina" che solo una attrice di tale livello avrebbe potuto dare e per cui saremo grati sempre di esserne stati spettatori. Momenti unici e sospesi nel tempo...

Chiara Taigi era il filo conduttore con tutti gli elementi e in un perfetto connubio con Fioretta Mari , quasi una sua figlia d'arte, ha stupito il pubblico recitando con una intensità indimenticabile la Premessa e la Coscienza di Giuda, oltre alle grandi emozioni del canto suscitate dal Canto e dalla Scena con molti brani celeberrimi.

Chiara Taigi ha impressionato con il suo canto e con la mimica, passando dal sacro a brani struggenti e dolcissimi, con una interpretazione ineguagliabile e concludendo l'opera con una caratteristica unica per potenza vocale ed emotiva con l'Inflammatus et Accensus dallo Stabat Mater di Gioachino Rossini, che ha lasciato il pubblico senza fiato e un finale di applausi interminabili, quasi liberatori di tanta emozione.

>Hanno affiancato Chiara Taigi nell'interpretazione l'organista Alberto Pavoni e un ensemble di archi costituito dai Maestri Marcello Sirignano, Donatella Bonanni e Emanuela Cavallari e Rita Salis e alle percussioni Simone Buttà.

Il Corpo di Ballo delle Allieve dell'Ateneo Arte e Danza di Grottaferrata, ha dimostrato, come il resto del cast, momenti di alta professionalità con estremi interpretativi, passando dalle Erinni agli Angeli, su coreogafie molto complesse e molto emozionanti.



Per la parte registica Chiara Taigi ha avuto inoltre l'ausilio professionale di alto livello con l'aiuto regia di Giacomo Difruscolo e come assistente Alessandro Colla.



Un sentito ringraziamento a Padre Vincenzo, alla Compagnia di Gesù e a tutti i Sacerdoti che hanno accolto questa iniziativa artistica e pastorale con un appassionato impegno nella realizzazione pratica, impegnando anche la Comunità e i Collaboratori.

Si ringrazia il Prefetto Alessandro Tortorella e la Direzione Centrale degli Affari dei Culti e per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno per la gestione e l'apporto sulle iniziative culturali.

Si ringrazia la Orchestra di Fiati della Polizia di Stato per aver concesso il permesso e per il sostegno mostrato.

Si ringrazia il Service Audio,Video e Luci Easylight, in particolare per la professionalità di Andrea e Marco.

Si ringrazia Luca Palmili per il grande impegno, professionalità e creatività nella realizzazione della avvincente grafica di Giuda.



"Siamo tutti in tempo per non essere Traditori, per agire nel Bene e per il Bene. Prima che sia troppo tardi!" Chiara Taigi

