MANOVRA, DA FI “MANIFESTO PER LA RIPARTENZA”: MENO TASSE, RDC RIVISTO, PIU’ CRESCITA

«Meno tasse, più crescita e ristrutturazione del reddito di cittadinanza: in vista della discussione sulla Legge di Bilancio 2021, la ricetta di Forza Italia per la ripartenza resta fedele ai nostri principi e valori».

Lo scrive il deputato Sestino Giacomoni di Forza Italia sulle sue pagine social.

«Forza Italia chiede al Governo un vero e proprio “Manifesto per la ripartenza”, - precisa il deputato - che miri alla crescita e allo sviluppo attraverso un robusto taglio delle tasse sul costo del lavoro di dieci miliardi di euro e una ristrutturazione del reddito di cittadinanza che, così com’è oggi, ha dimostrato tutta la sua inefficienza. Il Rdc va rivisto e va rivisto il bacino degli aventi diritto: sia indirizzato solo a chi non può effettivamente lavorare mentre chi è in grado di farlo, lo faccia. Forza Italia mette al centro della ripartenza un alleggerimento della pressione fiscale in particolare per famiglie, imprese e risparmio.

Auspichiamo in particolare: una defiscalizzazione alle imprese che investono in sicurezza sul lavoro, attenzione alla ristrutturazione dei debiti delle amministrazioni locali e la proroga delle misure di sostegno all’edilizia: il Superbonus 110%, che sta registrando un boom di richieste dopo le misure introdotte dal Dl Semplificazioni Bis e tutti gli altri bonus previsti. Meno tasse, più crescita è la ricetta giusta per ‘far tornare il gusto per il futuro’ e garantire al Paese una crescita economica e sociale di lungo periodo», ha concluso Giacomoni.