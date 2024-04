Geosmartcampus, Gruppo Enercom, Silicon DrinkAbaout Italy e Startupeasy in collaborazione con importanti Partner del mondo dell’innovazione lanciano NexTown Challenge, la Startup Competition rivolta a Startup, PMI innovative, neo imprese, cooperative e spinoff universitari selezionare soluzioni innovative per migliorare la digitalizzazione dei comuni di piccole e medie dimensioni al fine di rendere i territori a misura di cittadino in una logica di sostenibilità.

L’iniziativa, la prima Startup Competition dedicata ai comuni di piccole e medie dimensioni, si colloca all’interno del Geosmartcampus Innovaton Forum che si svolgerò a Roma l’8 e 9 Maggio presso l’Ergife Palace Hotel, ospite della Conferenza Esri Italia 2024, il più importante evento nazionale dedicato alla GeoKnowledge e tecnologie.

La Pitch Competition finale si svolgerà l’8 Maggio alle 14.30. L’evento vedrà le startup finaliste presentare i loro progetti innovativi durante la pitch session dedicata, ad un pubblico di professionisti e talenti provenienti dalle realtà italiane e straniere e ad una Giuria composta da importanti Partner dal mondo dell’Innovazione e dai rappresentanti dei Comuni italiani che stanno aderendo all’iniziativa.

La Pitch Competition finale sarà un’occasione preziosa di networking, approfondimento e scambio di conoscenze sulle maggiori avanguardie tecnologiche che stanno trasformando il mondo delle Smart City.

I partner ad oggi che hanno aderito all’iniziativa sono: 12Venture – startup studio, Associazione Scientifica Sanità Digitale, Associazione Borghi Autentici, Confederazione Italiana Lavoratori dell’Innovazione, Dock the Startup Lab, Esri Italia, Fastweb, Geoknowledge Foundation, Incubatore Campano, InnovUp, Invitalia, Murate Idea Park, Scai Comunicazione, Smart Land Now, SwitchUp, Theorema, Vision Alps.





Rosanna Mazzia, Associazione Borghi Autentici d'Italia



Davide De Luca - Silicon Drinkabout Italy



Michele Franzese Scai Comunicazione



Daniele Furfaro - Murate Idea Park



Paolo Magni Gruppo Enercom



Dilma Mannucci Ratti - Geoknowledge Foundation



Nicholas Napolitano by Fasteweb