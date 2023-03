La musica italiana ha sempre trovato nel tema dell'amore il fulcro delle sue liriche. Tuttavia, Madame, con il suo ultimo album intitolato "L'amore", non si limita a raccontare questo sentimento, ma riesce a rappresentarlo in modo magistrale.

La cantante ha fatto parlare donne di diversa estrazione sociale: una prostituta, una ninfomane, una donna potente e una sottomessa, l'amica Matilde, una bambina e se stessa.

Queste donne che racconto sono solo alcune e come tutte vivono l’amore, il sesso, l’intimità, l’intensità, il dolore, la mancanza, l’ossessione, la privazione, la dipendenza, la gioia, l’energia e le forti emozioni”.

L'album è un concept che esplora le varie sfumature dell'amore, un percorso e un viaggio che non si limita solo alla parte lirica, ma che si estende anche alla sperimentazione musicale. Lo stile compositivo di Madame è diretto, franco e fluido.

L'amore indagato da Madame non è quello convenzionale, fatto di rose e fiori, né quello malinconico tipico della musica melodica. È un amore ai margini, non convenzionale, che esplora le nicchie e le diversità, anche se impreciso e controverso, ma che ha la stessa potenza, bellezza e dignità di qualsiasi altro tipo di amore.





Madame ha dato vita ad un disco che fonde diversi generi musicali in un unico progetto. Non c'è un unico genere predominante, ma piuttosto una commistione di stili, dall'hip hop al pop, dalla taranta al latin, fino alla techno.

Questo approccio eclettico al genere musicale ha permesso a Madame di esplorare diverse sonorità e di creare un'esperienza d'ascolto innovativa e stimolante per il pubblico. Inoltre, la varietà di generi rappresentati nel disco dimostra l'abilità di Madame di non limitarsi ad un singolo stile musicale, ma di spaziare e sperimentare con diversi suoni e ritmi.

Ciò che emerge da questo mix di generi è una musica che risulta originale, accattivante e in grado di soddisfare i gusti di un pubblico variegato. Questo disco rappresenta una svolta importante per la musica italiana, e dimostra che la creatività e l'innovazione possono portare a risultati sorprendenti.



Madame auspica che ascoltando il suo album, le persone possano aprirsi all'amore senza paura, diventando gentili, amorevoli, comprensivi ed empatici. Le parole d'amore, di odio, di rabbia, di perversione, di malinconia, di goliardia, di gioia e di liberazione presenti nel disco rappresentano una finestra aperta sul mondo dell'amore.

L’amore è persino lì dove non c’è fortuna, dove non c’è luce, dove non c’è motivo. Lui è comunque lì.

Non guarda in faccia nessuno, non ha paura e scivola in silenzio, senza giudizio, negli angoli più insidiosi e sporchi del mondo portando la vita. Io lì ho conosciuto il suo immenso potere, ho pianto forte e gli ho detto ‘grazie’. Grazie perché senza di te non esisterebbe niente. Io non ero attratta dal male, ma dal bene che c’era in questo male, ed era l’amore. È sempre stato l’amore.