ALL'IC SG BOSCO DIRETTO DALLA DIRIGENTE PROF.SSA ALESSIA GUCCIONE TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA HANNO SVOLTO UNA ATTIVITÀ DIDATTICA SULLA FESTA DI SAN GIUSEPPE.

La festa di San Giuseppe fa parte di quel bagaglio di folklore – tradizioni che non si fermano dinanzi ad una attualità irrefrenabile che sembra triturare tutta la nostra memoria costruita mattone su mattone da una umanità in transito.

Tutta la scuola primaria, come ogni anno, ha svolto all’interno delle classi, un percorso didattico che è stato propedeutico di una bella manifestazione con tanti momenti nei vari plessi.

Al plesso centrale Don Bosco si è svolta una simbolica manifestazione di inaugurazione della “Tavolata di san Giuseppe”. La vice preside, ins. Enza Lombardo, ha presenziato pronunciando parole di augurio e di elogio per tutta la scuola e le famiglie che hanno contribuito in modo determinante a tutte le fasi preparatorie. Don Antonio Lalicata ha portato il saluto e l’approvazione del clero per una attività che ha un risvolto di grande generosità e solidarietà.

Le “Tavole di San Giuseppe” infatti sono un momento di condivisione del cibo e dello stare insieme che, nelle parole della Dirigente Alessia Guccione “Fa riflettere sui bisogni di una comunità che sempre più manifesta realtà familiari in grande difficoltà economiche e sociali”.