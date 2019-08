Nuova strage in Usa, 20 le vittime in un centro commerciale di El Paso

Ad El Paso, in Texas a pochi chilometri dal confine con il Messico, erano circa le 10 del mattino, quando all'interno del Cielo Vista Mal un uomo, un bianco poco più che ventenne, ha iniziato a sparare sulle persone presenti.

Il centro commerciale della Walmart in quel momento era pieno di gente e le conseguenze sono state disastrose. 20 i morti accertati e oltre 20 i feriti.

A commettere il massacro, secondo quanto comunicato da alcuni media statunitensi, sarebbe stato Patrick Crusius, un 21enne residente nei pressi di Dallas, mostrato nella foto in alto ripresa da una telecamera di sorveglianza e di seguito al momento dell'arresto. Quello che sta impugnando pare essere un fucile d'assalto AK-47, meglio conosciuto con il cognome di chi lo ha ideato: kalashnikov.







Secondo le prime dichiarazioni rilasciate dalla polizia locale l'uomo si sarebbe arreso spontaneamente e non sarebbe stato necessario ricorrere all'uso delle armi per il suo arresto.

Il motivo del gesto? Probabilmente l'ennesimo attacco di follia, ma è presto per dirlo. In ogni caso, va ricordato che il Texas, dove è avvenuta la strage è lo stato Usa in cui vi è la maggior presenza di armi in rapporto al numero di abitanti.

Naturalmente, nessuna preoccupazione in tal senso da parte del presidente Donald Trump che, per commentare la strage, si è limitato ad invocare Dio: