Il Montana è il primo Stato degli Stati Uniti a vietare l'uso di TikTok, la popolare app cinese di condivisione di video. Il governatore repubblicano Greg Gianforte ha firmato una legge che proibisce il download e l'utilizzo di TikTok su qualsiasi dispositivo mobile nello Stato, a partire dal 2024.

La legge prevede anche una multa di 10.000 dollari al giorno per qualsiasi app store o entità che offra la possibilità di scaricare o accedere a TikTok. Gianforte ha motivato la sua decisione con la necessità di proteggere i dati e le informazioni personali dei cittadini del Montana dalla raccolta da parte del Partito Comunista Cinese.

ByteDance, la società che ha prodotto TikTok, ha contestato la legge, definendola una violazione dei diritti del Primo Emendamento e ha aggiunto di voler continuare a lavorare per difendere i diritti dei suoi utenti.

"Il governatore ha approvato un provvedimento che viola i diritti dei cittadini del Montana vietando illegalmente TikTok, una piattaforma che offre vantaggi a centinaia di migliaia di persone in tutto lo stato", ha detto un portavoce di ByteDance. "Vogliamo rassicurarli che possono continuare a usare TikTok per esprimersi, guadagnarsi da vivere e entrare in contatto con le loro community e che noi lavoreremo per difendere i diritti dei nostri utenti all'interno e all'esterno dello Stato".

La app, sviluppata in Cina, negli Stati Uniti ha oltre 150 milioni di utenti.

Tutte le agenzie di intelligence Usa sono convinte che TikTok rappresenti un rischio per la sicurezza nazionale e la Casa Bianca ha detto di temere che Pechino possa sfruttare il social per accedere non solo ai dati di privati cittadini ma anche delle istituzioni americane. Per questo, lo scorso gennaio Joe Biden ha firmato una legge che ne vieta l'uso sia al Congresso che su tutti i dispositivi dei dipendenti pubblici americani. Lo stesso hanno fatto le istituzioni europee.

Per quanto riguarda il Montana, dove si vuole vietare TikTok è però possibile acquistare un'arma senza che siano fatte verifiche sull'acquirente e si può andare in giro con un'arma liberamente senza aver ottenuto un permesso per poterlo fare. Probabilmente per difendersi dal Partito Comunista Cinese.