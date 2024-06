Per la 2ª edizione de "La Notte Dei Serpenti ", il concertone che celebra la cultura e la tradizione musicale abruzzese, il Maestro Enrico Melozzi, ha deciso di affiancare, al coro dell’Orchestra Dei Serpenti, un gran numero di cori folkloristici e polifonici dell’Abruzzo.

Grazie alla collaborazione con ARCA – Associazione Regionali Cori Abruzzesi, l’ideatore e direttore del concertone, in programma il 20 luglio, allo Stadio del Mare di Pescara, è al lavoro, per coinvolgere il maggior numero possibile di cori abruzzesi, tutti vestiti in abiti tradizionali, per dare risalto anche un altro importante aspetto della tradizione e della cultura abruzzese. Ad oggi, già 15 cori hanno aderito all’iniziativa.

«La nostra tradizione musicale è un patrimonio inestimabile che nasce dai canti popolari, espressione spontanea della vita comunitaria nei campi di lavoro e nelle case – dichiara il Maestro Enrico Melozzi – Questi canti, nel corso del tempo, si sono evoluti in cori polifonici strutturati, soprattutto nel primo e secondo dopoguerra. Oggi, i cori rappresentano un vero e proprio collante sociale, nelle piccole comunità dell’entroterra abruzzese, coinvolgendo persone di tutte le età, nella vita del paese. La Notte Dei Serpenti sarà una vetrina internazionale, per l’Abruzzo: vogliamo dimostrare ciò di cui siamo capaci, mettendo al centro le nostre radici culturali. Ed è per questo che sogno di coinvolgere 1.000-2.000 coristi, per questa magica notte, alla riscoperta delle tradizioni».

«L’ARCA è particolarmente lieta di questa collaborazione che si attiva in un momento molto significativo: le celebrazioni del quarantennale dell’associazione – afferma Gianni Vecchiati, Presidente dell’ARCA – Associazione Regionali Cori Abruzzesi – La valorizzazione della coralità abruzzese e la salvaguardia delle sue tradizioni costituiscono l’impegno fondativo del nostro sodalizio e, quindi, con entusiasmo, cogliamo questa bella occasione, per offrire ai nostri cori una vetrina importante e prestigiosa».

«Ho condiviso, da subito, e con grande entusiasmo, l’idea del Maestro Enrico Melozzi di coinvolgere tutta la coralità abruzzese a collaborare con il suo evento La Notte dei Serpenti 2024 – dice Rossana Meletti, Direttrice di Coro – A mio parere, abbiamo il dovere di accendere un faro, sui nostri bellissimi canti popolari, e possiamo farlo, appoggiando il progetto del Maestro. La musica si evolve, va al passo con i tempi e se queste “rivisitazioni”, in chiave moderna, dei nostri canti popolari, servirà per avvicinare i giovani alle nostre belle canzoni, ben venga Melozzi e La Notte Dei Serpenti. Parlando, con lui, traspare l’amore infinito, per la sua terra d’Abruzzo e la voglia di scoprire e tornare a far brillare melodie antiche bellissime, ma, ormai, quasi dimenticate. A modo suo, naturalmente, con la sua voce, con i suoi ritmi, le sue orchestrazioni, i cantanti famosi, ci restituisce la melodia che non viene alterata minimamente, ma conserva la sua bellezza trasformata solo da una visione più attuale e se vogliamo, davvero popolare, di fare musica. Quel modo che ha fatto, letteralmente, innamorare i miei ragazzi di scuola media, i quali mi hanno chiesto, spesso, di rivedere e riascoltare la prima edizione de La Notte Dei Serpenti. L’itinerario, della esplorazione e della contaminazione, resta, per quello che mi riguarda, l’unico modo per assicurare un futuro alla nostra canzone. È sempre stato fatto, anche nella Musica Classica. Pensiamo, ad esempio, a come Kodaly e Bartok l’hanno rivoluzionata, inserendo ritmi e melodie prese dai canti popolari della loro terra. L’Abruzzo è una terra meravigliosa, con tradizioni molto diverse dalla montagna al mare e un patrimonio canoro da tramandare e salvaguardare: facciamo sentire la nostra voce! Io il 20 luglio sarò a Pescara, con i miei Cori, a sostenere il progetto del Maestro Melozzi. Spero ci siate anche voi».

I canti popolari proposti, in questa nuova edizione, saranno impreziositi da nuovi arrangiamenti autentici e moderni, a cura del M° Melozzi, senza intaccare l’autenticità e l’originalità dei testi originali in dialetto, mantenendo intatta la loro poetica e la loro capacità di coinvolgere gli ascoltatori, che potranno interpretarli liberamente.

Il grande evento musicale che, nella sua prima edizione, ha attratto più di 10.000 persone, allo Stadio del Mare, è diventato, prima, uno speciale televisivo, andato in onda il 31 agosto 2023, su Rai 1, per la regia di Angelo Bozzolini e, successivamente, un album live, “La Notte Dei Serpenti ” (https://ada.lnk.to/lanottedeiserpenti), con le registrazioni dei brani che sono stati proposti nel corso del concertone, in cui, tra i protagonisti, ci sono stati Giusy Ferreri, Gianluca Grignani, Mr.Rain, Elsa Lila e tanti artisti e musicisti abruzzesi, accompagnati dall’Orchestra Dei Serpenti diretta dal Maestro Enrico Melozzi.

L’evento è a ingresso gratuito.

Il concertone de "La Notte Dei Serpenti " è promosso e finanziato dalla Regione Abruzzo, fortemente voluto dal Presidente della Regione Marco Marsilio e realizzato in collaborazione con il Consiglio Regionale dell’Abruzzo e il Comune di Pescara. La prova, di incontro, con i nuovi cantori, si è svolta al ridotto del Teatro Comunale dell’Aquila, grazie alla collaborazione con il Sindaco Pierluigi Biondi.

Il concerto sarà dedicato a Stefano Mancini, tecnico audio recentemente scomparso che ha lavorato alla prima edizione del concertone.

