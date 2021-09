A seguito della notizia del passaggio di Bottas all'Alfa Romeo, dopo neanche 24 ore è arrivata la conferma di ciò che ormai già tutti avevano previsto: il passaggio di George Russell alla Mercedes, con il pilota inglese che affiancherà così il suo connazionale Lewis Hamilton a partire dalla stagione 2022.

Russell arriva alla Mercedes dopo tre anni di "praticantato" alla Williams dove, indiscutibilmente, ha messo in mostra in più di un'occasione le sue qualità, facendo vedere di meritare il volante di un top team di Formula 1.

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha commentato l'arrivo di Russell con queste parole: "George è stato un vincitore in ogni categoria dove ha corso e le ultime tre stagioni alla Williams ci hanno dato un assaggio di ciò che il futuro potrebbe riservargli in F1".

Infatti, nonostante la Williams in questi ultimi anni, in particolar modo prima che la scuderia fosse venduta, abbia cercato non tanto di vincere, quanto di sopravvivere, Russell ha sempre dimostrato di saper cavare il sangue dalla rapa rappresentata dalla sua vettura, riuscendo sempre ad ottenere risultati irraggiungibili per il compagno di scuderia di turno (vedi di recente il secondo posto nelle qualifiche sotto la pioggia del Gran Premio del Belgio, alla fine di agosto).

Dichiarazioni di rito anche da parte di Russell che ha detto che ha ancora molto da imparare, non tralasciando di ringraziare la Williams e Toto Wolff e di esprimere tutta la sua ammirazione per quello che sarà il suo nuovo compagno di squadra, Lewis Hamilton, che ha sostituito alla guida di una Mercedes un anno fa nel Gran Premio di Sakhir, dopo che il sette volte campione del mondo si era ammalato di Covid. In quell'occasione, Russell era in corsa per vincere la gara, prima che i meccanici ai box non commettessero un errore al pit-stop.

Adesso non rimane che attendere quanto potrà durare l'armonia all'interno del team Mercedes, visto che è impossibile che Hamilton potrà gareggiare senza pensare a vincere... e visto che Russell farà altrettanto, in base a quanto messo in mostra finora con una macchina non certo competitiva.



Sempre in relazione al "mercato" piloti di Formula 1 per la prossima stagione, è da ricordare che questo martedì l'AlphaTauri ha annunciato che anche per il prossimo anno il francese Pierre Gasly e il giapponese Yuki Tsunoda continueranno a guidare le vetture della scuderia di Faenza (ex Minardi).





Crediti immagine: Mercedes-AMG Petronas Formula One Team