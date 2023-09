Jessica Selassie è una conduttrice televisiva e radiofonica che si sta facendo notare quest'anno per la sua energia e la sua versatilità. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 12, è al timone del suo cooking show gluten free "Fuori Menù" su Cusano Italia Tv, dove condivide ricette e consigli per una cucina senza glutine. Inoltre, il venerdì sera dalle 18 alle 20, la possiamo trovare sempre sul canale 264 in radio visione come co-conduttrice del programma radiofonico "Che rimanga tra noi" su radio Cusano Campus.

Ma non è tutto, Jessica ha anche ideato e condotto il talk show tutto al femminile "Suite Selassie ", in onda su Cusano Italia Tv insieme alle sue sorelle Lulú e Clary. Questo nuovo programma è un mix di divertimento e leggerezza, pensato per intrattenere il pubblico con ospiti interessanti e momenti di puro svago, arricchita dalla iconica Lulú e dalla pungente ironia di Clary.

Nella prima puntata di "Suite Selassie “, il primo ospite è stato l’attore Davide Silvestri, coinquilino del GfVip 6. Durante l'intervista, Silvestri ha parlato del film "Nina dei Lupi", in cui è protagonista. Questo film, di genere fantasy e thriller, diretto da Antonio Pisu e con Sergio Rubini e Sandra Ceccarelli nel cast, uscito al cinema il 31 agosto 2023 ed è stato presentato al festival di Venezia. Durante la trasmissione, Silvestri si è anche prestato a fare delle imitazioni di film famosi, regalando al pubblico momenti di grande divertimento.

Ma uno dei momenti più esilaranti della puntata è stato quello degli indovinelli con il pubblico da casa, che poteva partecipare tramite telefonate. Jessica ha dimostrato la sua ironia e risata contagiosa e ha reso l'atmosfera ancora più divertente.

Jessica Selassie è una conduttrice che non si ferma mai, sempre pronta a intrattenere il pubblico con la sua energia e la sua simpatia. Con i suoi programmi televisivi e radiofonici, riesce a coinvolgere gli spettatori e a regalare loro momenti di svago e leggerezza. Non vediamo l'ora di scoprire quali altre sorprese ci riserverà quest'anno!



Suite Selassie ci aspetta ogni mercoledì alle 21.30 su Cusano Italia Tv.