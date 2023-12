Il brano del cantautore sugli stores digitali e dall’8 dicembre nelle radio

“Oggi è come ieri” è il nuovo singolo dell’eclettico cantautore SAMUELE, sui principali stores digitali e dall’8 dicembre nelle radio italiane in promozione nazionale. Produzione impeccabile con arrangiamenti attuali e di tendenza, ma che evidenziano comunque una forte personalità e originalità, figlie di una maturità artistica di SAMUELE fuori dal comune, data la sua giovane età. Melodie vincenti su cui scivola la voce dell’artista, con una interpretazione delicata e sentita che entrano in testa sin dal primo ascolto. Una ballad pop intima ed elegante dal forte impatto emotivo.

La canzone è tratta da una condizione di malessere interiore in cui spesso molte persone si ritrovano a restare fermi allo stesso punto invece di voltare pagina e andare avanti. Tratta anche della difficoltà nell'accettare un addio da parte della persona che amiamo, questa difficoltà viene poi riversata in rabbia esprimendo il forte dolore al solo ricordo dei momenti bui nella quale mi sono sentito solo, difatti viene utilizzata una frase molto forte a livello significativo che esprime proprio il disaccordo di questa assenza e di questa separazione, a tal punto da non perdonare l'altra persona.

“La canzone esprime anche dei pensieri positivi inerenti a come l'altra persona mi faceva sentire, descrivendola come un'eccezione. Il mio obiettivo, attraverso la musica, è proprio quello di far sentire meno sole le persone che hanno affrontato un periodo simile al mio, dove potevano contare solo su se stesse, cercando quindi di prendere forza dalle parole per affrontare diverse difficoltà e voltare pagina.” SAMUELE

Storia dell’artista

Mi chiamo Samuele Vinci, in arte SAMUELE e sono un cantautore di 23 anni. Ho iniziato il mio percorso musicale per caso durante il periodo del Covid. Sono sempre stato un ragazzo introverso e socievole allo stesso tempo, sempre pronto ad aiutare tutti, ma mi sono sempre sentito solo e messo da parte. Iniziai a scrivere i primi pezzi semplicemente per sfogo senza mai dargli luce, menzionando la solitudine, la rabbia e il dolore. Mi sono sempre sentito instabile davanti a molte situazioni, allo stesso tempo ho sempre lottato per restare con la testa salda e non farmi sovrastare dalle mille paranoie... Ho scelto di tenere solo il mio nome per rappresentarmi perché descrive chi sono, esattamente così come è scritto. Voglio farmi conoscere per quello che sono, in entrambe le versioni di me attraverso la musica, dove non ho mai trovato limiti per poter dire quello che sento. Il mio obiettivo è quello di far sentire meno sole le persone che hanno affrontato periodi bui proprio come i miei raccontando la mia e la loro storia proprio attraverso le mie canzoni. Infine, il sogno nel cassetto sarebbe quello di sentire la gente cantare le mie canzoni a squarciagola.

Facebook: www.facebook.com/SamueleVinciOfficial

Instagram: www.instagram.com/samueleofficial_

YouTube: youtube.com/@samueleofficial_?si=DucqTKdnqrkcswEG

TikTok: www.tiktok.com/@samueleofficial_?_t=8hnOa5ipDUW&_r=1

Spotify: open.spotify.com/artist/5lAl0reFlsMgqcFgPvZubd?si=g3sJ2i0bTRKU6c8UxkoE9w