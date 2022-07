AGRICOLTURA GROUP è un progetto digitale nato 10 anni fa per iniziativa di Marco D'Adamo .

Oggi conta circa 1000 utenti fra imprenditori, manager, professioni dell'agricoltura.

Un luogo creato sia per far incontrare le imprese agricole, ma anche per condividere e scrivere quei processo di sviluppo che rendono gli operatori del settore agricolo più competitivi ed innovativi, discussioni che incentrano le attività di imprese per la loro evoluzione.

Un percorso nato in Italia che si sta espandendo anche in Francia e Portogallo.