L’Anno Santo rappresenta un evento di straordinaria importanza spirituale e culturale, attirando milioni di pellegrini da tutto il mondo. Per rendere questa esperienza più accessibile e organizzata, Assist Group, guidata da Gianni Prandi, ha introdotto una piattaforma digitale all’avanguardia, progettata per ottimizzare l’accoglienza e la gestione delle visite alla Basilica di San Pietro.



Gianni Prandi: un progetto ambizioso per innovare e preservare la Basilica di San Pietro

La realizzazione di questa innovativa infrastruttura tecnologica segna un passo decisivo nell’unione tra tradizione e modernità. Si tratta di “un progetto ambizioso che testimonia il nostro impegno nell’innovare e al contempo preserva il valore storico e culturale di questo luogo sacro”, ha fatto sapere Gianni Prandi, fondatore di Assist Group. L’obiettivo principale è quello di migliorare l’esperienza dei pellegrini, facilitando l’accesso alle informazioni e riducendo i tempi di attesa. L’implementazione del progetto è stata preceduta da un’analisi approfondita condotta attraverso il sistema di Media Intelligence WOSM© (World Open Source Monitoring) di Vidierre, parte di Assist Group.

L’indagine ha permesso di individuare le esigenze principali dei visitatori, consentendo lo sviluppo di una piattaforma su misura per le loro necessità. La nuova piattaforma consente ai pellegrini di accedere a informazioni aggiornate, pianificare la propria visita e prenotare ingressi alla Basilica di San Pietro in base agli orari delle celebrazioni. Tale approccio non solo riduce i tempi di attesa, ma migliora anche il flusso di accesso, garantendo un’organizzazione più efficiente e fluida.



Innovazione e tradizione, Gianni Prandi: la nuova piattaforma di Assist Group per la Basilica di San Pietro

La piattaforma, inoltre, non si limita a facilitare l’esperienza dei visitatori, ma rappresenta un supporto per i pellegrini di tutto il mondo che possono prenotare e organizzare la propria visita della Basilica di San Pietro. Grazie a questa innovazione, la gestione degli ingressi e delle attività interne risulta notevolmente semplificata, consentendo un controllo più efficace delle presenze e delle celebrazioni.

Grazie a questa nuova piattaforma digitale, la Basilica di San Pietro si apre al mondo con una prospettiva moderna e innovativa. I pellegrini e i visitatori, ha ricordato Gianni Prandi, hanno così “le chiavi di accesso per conoscerla più da vicino”.

Disponibile al link www.basilicasanpietro.va, il portale rappresenta un esempio concreto di come la tecnologia possa essere messa al servizio del patrimonio culturale e spirituale. In un’epoca in cui l’innovazione digitale è sempre più centrale, questa iniziativa dimostra come la tradizione possa essere valorizzata e resa accessibile attraverso strumenti tecnologici avanzati.