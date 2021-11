È finita 1-1 tra Milan e Porto nel quarto turno di Champions Laeague stagione 2021-22.

Ad andare in vantaggio è il Porto al 6' del primo tempo con Luis Diaz, e come nell'andata dopo una palla persa da Bennacer al limite dell'area. Grujic, che l'ha conquistata, serve l'attaccante colombiano che, tutto solo sulla sinistra, supera in diagonale Tatarusanu in uscita.

Alla fine del primo tempo, il vantaggio per il Porto è meritato, con il Milan che conferma di soffrire moltissimo i lusitani e deve ringraziare Tatarusanu di averlo tenuto in partita in almeno un paio di occasioni. Nel carniere dei rossoneri, in tutti i 45 minuti, vi è solo un sinistro a giro di Giroud.

Nel secondo tempo, l'undici di Pioli riesce a farsi finalmente pericoloso e al 61' arriva al pari, anche se con un gol piuttosto fortunoso.

La palla battuta da Bennacer su punizione, dopo esser stata deviata dalla barriera, finisce tra i piedi di Giroud che si trova dentro l'area. Il francese tira in porta, ma Diogo Costa respinge. Allora è la volta di Kalulu che da posizione defilata prova il diagonale. Mbemba, sulla linea di porta, devia in rete nel tentativo di allontanare la palla: è autogol e 1-1, il risultato finale dell'incontro, visto che i milanisti non riescono a impensierire ulteriormente la squadra di Conceicao.

Nel Gruppo B, che stasera vedrà la sfida tra Liverpool e Atletico Madrid, il Milan rimane all'ultimo posto, anche se stavolta è riuscito a conquistare almeno un punto. Le speranze di qualificazione dei rossoneri adesso sono affidate al Liverpool (in testa a punteggio pieno) che però deve almeno pareggiare: l'Atletico, infatti, nel girone è terzo a 4 punti, uno in meno del Porto, che lo precede.

Così Sandro Tonali ha commentato l'incontro: "Siamo partiti piano e questo ha influenzato la nostra prestazione. Abbiamo reagito e ottenuto solo un pareggio. Dovremo accettarlo e saper imparare dai nostri errori".





Crediti immagine: twitter.com/acmilan/status/1455988025389948934