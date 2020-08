Ormai è un dato di fatto: il numero dei contagiati è collegato in maniera sempre più evidente al numero di tamponi effettuati. Sono stati così 479 i nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, con il totale dei casi che adesso è di 253.915.

Nel dato pubblicato oggi, Valle d'Aosta, Basilicata, Molise e Provincia Autonoma di Trento non registrano nuovi casi, mentre i livelli maggiori di contagio vengono indicati in Lombardia (61 casi) e Veneto (78 casi) e Lazio (68), senza però dimenticare i 39 della Sicilia. Ieri i tamponi sono stati 36.807, circa 17mila in meno rispetto al giorno precedente.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 14.733, 327 in più rispetto a ieri. Tra i positivi, 56 (1 in più di ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 787 (23 in più di ieri) sono ricoverati con sintomi e 13. 890 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (203 in più nelle ultime 24 ore).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 203.786, in aumento di 146 rispetto al dato di sabato. Anche oggi i morti sono 4, con il totale dei decessi che sale a 35.396.