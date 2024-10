SpaceX ha recentemente compiuto un passo gigante con il recente test superato relativo al vettore Super Heavy, il più potente finora mai costruito. Il 13 ottobre, SpaceX ha lanciato con successo il suo razzo Starship, quinto test di volo. E già questa è una buona notizia. Ma la notizia migliore è che il vettore che ha mandato in orbita la nave spaziale, il Super Heavy, è poi atterrato con successo nella piattaforma d lancio del sito di Boca Chita in Texas.

Queste le caratteristiche del Super Heavy

Altezza: 71 metri

Diametro: 9 metri

Massa lorda: 3.675.000 kg

Propellente: 3.400.000 kg

Motori: 33 motori Raptor3

Thousands of distinct vehicle and pad criteria had to be met prior to catching the Super Heavy booster. Thanks to the tireless work of SpaceX engineers, we succeeded with catch on our first attempt. pic.twitter.com/6wa5v6xHI0