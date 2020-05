L'affare Mertens per l'Inter non è andato a buon fine, così i nerazzurri potrebbero puntare alla riconferma di Alexis Sanchez anche per la prossima stagione.

Comunque, nel caso di partenza di Lautaro Martinez, i nerazzurri sarebbero già pronti a giocare la carta Cavani, in scadenza di contratto al PSG che a sua volta "dovrebbe" formalizzare con l'acquisto il prestito di Icardi, per la prossima stagione.

Ma il PSG vorrebbe uno sconto sostanziale sul prezzo di acquisto e sarebbe pronto ad offrire un "sostanzioso" rinnovo a Cavani per convincere i nerazzurri ad accettare la riduzione di prezzo.

Vedremo come andrà a finire.