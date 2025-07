Il calciomercato estivo entra nel vivo con trattative, retroscena e decisioni che stanno cambiando il volto delle squadre italiane e non solo. A cominciare dall’Inter, dove è arrivata la tanto attesa “pace” tra Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez. La foto pubblicata insieme sui social sa tanto di riconciliazione ma anche di indizio sul futuro del turco, che potrebbe quindi restare a Milano. Diversa la sorte per Mehdi Taremi, destinato a lasciare l’Inter ancor prima di iniziare: ha rifiutato il Botafogo di Davide Ancelotti perché vuole restare in Europa, anche se l’ipotesi Turchia prende quota.

In difesa, i nerazzurri non mollano la pista Alessandro Leoni del Parma, ma prima di affondare il colpo serve cedere un elemento nel reparto arretrato.

Anche il Napoli si muove sottotraccia ma in maniera decisa. Il nuovo nome per l'attacco è Raheem Sterling, ma non sarà facile: il Fulham, vicino di casa del Chelsea, lo vuole in prestito. Gli inglesi però spingono per una cessione a titolo definitivo, per una cifra tra i 20 e i 25 milioni. Intanto, i partenopei chiudono l’operazione Vanja Milinkovic-Savic: al Torino andranno 21 milioni, con il portiere che potrebbe unirsi alla squadra già domenica.

Sul fronte offensivo, occhi sempre puntati su Federico Chiesa, che lascia il Liverpool ed è conteso tra Napoli, Atalanta e – attenzione – anche la Roma, dove potrebbe diventare il colpo dei Friedkin.

A Trigoria si attende l’arrivo di Wesley: il Flamengo ha sbloccato la situazione acquistando Emerson Royal dal Milan per 9 milioni e ora punta a replicare l’operazione con Okafor, anche se l’ex Salisburgo non sembra convinto di trasferirsi a Rio. Intanto la Lazio ha respinto un nuovo assalto del Flamengo per Castellanos, mentre l’Atletico Madrid ha aperto alla cessione di Samuel Lino verso il Brasile.

La Roma saluta anche Saud Abdulhamid, in partenza per Tolosa, mentre tiene banco la questione Mario Hermoso, seguito da Gasperini ma con un ingaggio da 4 milioni che complica ogni trattativa. Tommaso Baldanzi, invece, potrebbe dire addio e trasferirsi al Bologna, pronto a fare sul serio. In entrata, il sogno si chiama Antonio Nusa del Lipsia, ma costa molto. L'alternativa è Igor Paixão del Feyenoord.

Movimenti anche tra le medio-piccole: il Verona si assicura lo spagnolo Unai Núñez dal Celta Vigo. Il Cagliari, dopo aver chiuso per Folorunsho, adesso punta su Luca Mazzitelli, rientrato a Como dopo il prestito al Sassuolo. La Cremonese vuole Andrea Colpani e ha avviato i contatti con il Monza.

Il Pisa lavora su due obiettivi: il difensore Jannes Idzes del Venezia, anche se il Parma è in agguato, e Giovanni Simeone per l’attacco. Occhio anche a Aebischer del Bologna, obiettivo anche del Sassuolo.

Infine, il caso Ademola Lookman: l’Inter offre 40 milioni, l’Atalanta ne chiede 50 oppure vuole inserire il giovane Francesco Pio Esposito come contropartita, opzione che i nerazzurri non gradiscono. I dialoghi proseguono, con Marotta pronto a spingersi fino a 45 milioni per chiudere.

In casa Milan, c’è ottimismo per Ardon Jashari: il ds Tare ha ricevuto il via libera dall’ad Furlani per soddisfare le richieste del Bruges, pari a 40 milioni. L’intesa è vicina.

Il mercato corre, le trattative si moltiplicano e le strategie si affinano: la Serie A si prepara a una nuova rivoluzione.

