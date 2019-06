Le condizioni di Andrea Camilleri nel pomeriggio di lunedì

Il "bollettino medico" rilasciato alle ore 17 di lunedì 17 giugno informa che "questa mattina lo scrittore Andrea Camilleri è stato trasportato dal Sistema di Emergenza Medica 118 presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santo Spirito, dalla sua abitazione, per arresto cardio-respiratorio.

Il paziente è stato sottoposto a rianimazione cardio-respiratoria con ripristino dell’attività cardio-circolatoria.

Attualmente è ricoverato presso il Centro di Rianimazione dell’Ospedale Santo Spirito, in assistenza ventilatoria meccanica e supporto farmacologico al circolo. Sono in corso ulteriori accertamenti per proseguire l’iter diagnostico-terapeutico".

Il prossimo bollettino medico dell'ASL Roma 1 sarà rilasciato martedì alle ore 12.