Al #Costez di Telgate (BG) il 14 settembre Image X Mercy, il 15 Jas & Jay

Weekend d'eccellenza al #Costez di Telgate (BG). Venerdì 14 settembre '18 chiude la sua stagione in questo club Image X Mercy, un party decisamente caliente. Due sale, un location che fa scatenare e ottima musica. Resident Players Mercy Soundsystem e Teaki Sound in main room, in Green Room c'è invece Dr.Space.

Sabato 15 settembre 2018 invece tornano al #Costez di Telgate (BG) due bionde dj che sanno sempre come far scatenare il pubblico... Jas & Jay iniziano a muovere i primi passi nel mondo della musica come cantanti, seguendo le orme del papà Carlo Gigli (cantautore italiano con trascorsi e partecipazione al festival di San Remo). Poliedriche ed instancabili, si avvicinano anche alla danza alla moda e alla tv.

Partecipano a "Miss Italia" e alla trasmissione televisiva "Il lotto alle otto" condotta da Tiberio Timperi e Stefania Orlando per la regia di Michele Guardì. Ancora oggi, nella primavera 2017, sono spesso in tv, ad esempio fanno parte del cast di Mezzogiorno in Famiglia.

Nel 2012 vengono letteralmente rapite e folgorate dal mondo delle Discoteche e si innamorano di una delle professioni più affascinanti... quella del DJ. Dopo un periodo di studio e dura preparazione, iniziano a fare serate in giro per le discoteche italiane, proponendo un sound energico e divertente…

La loro musica, unita alla loro simpatia ed al loro evidente sex appeal, ha già entusiasmato tanti fan.