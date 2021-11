Con 13 voti favorevoli e 2 astenuti (Lorenzo Italiano ed Antonio Foti) il Consiglio ha ratificato la delibera di giunta all’oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art.175, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000)”.

Con lo stesso esito è stata votata l’immediata esecutività. Si tratta di variazioni di competenza e di cassa apportate al bilancio 2021 per € 700.000 relativi a proventi di titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni, che, nel rispetto delle normative di legge, porteranno alla realizzazione di alcuni interventi programmati dal settore tecnico per la manutenzione di beni comunali e per l’acquisto di arredo urbano.

È un adempimento effettuato dal Consesso entro i termini fissati di 60 giorni dall’atto dell’esecutivo a seguito di richiesta di prelievo dall’ordine del giorno della sessione ordinaria effettuato da Rosario Piraino proprio per esigenze temporali ed anche in presenza dei revisori dei conti.

L’importanza della variazione di bilancio veniva sottolineata da Antonino Italiano, trattandosi di un provvedimento, che avrebbe portato non pochi benefici a tante famiglie milazzesi, muovendo al tempo stesso l’economia cittadina.

Nella stessa seduta Antonino Amato, ricollegandosi ad un suo intervento esattamente di un anno fa, poneva al Sindaco Pippo Midili la questione dell’asse viario e la necessità di risolvere ancora alcuni problemi, per cui chiedeva che fosse fatto il punto sullo stato dell’arte, ed altrettanto in merito ai parcheggi a pagamento.

Egli riferiva dello scerbamento effettuato, mentre per altri interventi rappresentava la necessità di una progettualità per mettere a norma la strada con tutte le operazioni di sicurezza necessari, anche alla luce di recenti normative intervenute. Ha fatto presente che sono in via di soluzione invece le problematiche che si vanno presentando per i parcheggi a pagamento.



Il dato complessivo, comunicato dall’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid in provincia di Messina, riporta 61 milazzesi risultati positivi al tampone.