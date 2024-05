Il panorama della sanità privata pugliese si arricchisce di una nuova struttura.

Nel centro di Cassano (Ba) nasce il Centro Medico delle Murge, un polo sanitario all'avanguardia con nuovissimi ambulatori, tecnologie diagnostiche avanzate, un’efficiente segreteria amministrativa e un affermato Laboratorio analisi che, godendo da molti anni del gradimento del pubblico, garantisce un notevole afflusso di pazienti.

Un Poliambulatorio per le esigenze dello Specialista

Il Centro Medico delle Murge (CMM) sta avviando la ricerca di Specialisti interessati a proporre la propria professionalità nel cuore della Puglia. Cassano delle Murge si trova infatti in una posizione strategica, a metà strada tra Foggia e Lecce, e tra Bari e Matera.

Queste le specialistiche per le quali il Poliambulatorio avvierà la sua attività, congiuntamente all’individuazione e collaborazione di Professionisti interessati:

· Cardiologia;

· Reumatologia;

· Allergologia;

· Urologia;

· Dietologia, Scienza dell'Alimentazione e Nutrizionismo;

· Endocrinologia e Diabetologia;

· Gastroenterologia;

· Nefrologia;

· Oculistica.

La struttura, arredata con gusto e funzionalità, è dotata delle più avanzate attrezzature e rappresenta una soluzione ideale per il libero professionista che intenda ampliare il proprio bacino d’utenza senza sostenere i cospicui investimenti necessari ad avviare un’attività ambulatoriale in proprio.

Il CMM dispone di un’organizzazione del lavoro meticolosa e ben rodata: il personale amministrativo e di segreteria, occupandosi da anni del Laboratorio di analisi chimico-cliniche accreditato con il SSN e Certificato ISO, di cui è parte integrante, è molto esperto ed è in grado di garantire con professionalità la gestione degli appuntamenti, la fatturazione e tutta la gestione documentale. Il Centro mette a disposizione dei Medici Specialisti anche i propri tecnici e i consulenti.

La Responsabilità Sanitaria e Organizzativa è del dott. Nicola Pansini (Direttore Sanitario) che ha acquisito negli anni esperienze nella governance di Ospedali e strutture sanitarie complesse.

In cerca di collaborazioni, pensando sempre al Paziente

Il CMM ha sviluppato diverse soluzioni contrattuali e forme di collaborazione in grado di venire incontro alle specifiche esigenze del Cardiologo, Reumatologo, Allergologo, Oculista, Urologo, Endocrinologo, Gastroenterologo, Nefrologo, Dietologo e Biologo nutrizionista che sia interessato ad allargare la propria attività nella nevralgica cittadina di Cassano delle Murge, in provincia di Bari.

Così come il Centro si impegna quotidianamente per garantire ai Pazienti un ambiente sicuro e confortevole e un'efficiente infrastruttura di supporto, allo stesso modo ricerca esclusivamente Specialisti soddisfatti e motivati, che non debbano preoccuparsi di alcuna incombenza burocratica e che possano così concentrarsi esclusivamente sulle necessità dei Pazienti.

Il CMM riconosce l’alto valore delle competenze dei Medici e invita coloro che sono interessati a collaborare a contattare la struttura per ulteriori dettagli. L'obiettivo è quello di fornire un'assistenza completa e di altissima qualità ai medici, in modo da assicurare loro le migliori condizioni di lavoro possibili. Solo in questo modo siamo certi di poter garantire ai Pazienti un percorso di cura efficace.

Per informazioni:

CENTRO DIAGNOSTICO- MEDICINA DI LABORATORIO S.R.L.

VIA THAON DE REVEL 20/G

70020 CASSANO DELLE MURGE (BA)

Tel./Whatsapp: 327-9638901

Email: [email protected]