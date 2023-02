Metti una domenica allo stadio Breda di Sesto San Giovanni per vedere Pro Sesto-Juventus Next Gen, sfida di cartello della scorsa domenica del girone A della Serie C. Giornata fredda, sole alto (quasi), buon pubblico e il piacere di osservare una gara non corrosa dai patemi del tifo.

Presente in tribuna Miss Lombardia 2022, Martina Broggi, in campo due squadre tecniche e brave ma che, proprio per questo motivo, faticano a superarsi.

Nella ripresa capita tutto nel giro di un minuto: al 49’ cross/tiro di Capelli dalla destra, su cui Vaglica, dalla breve distanza, devia alle spalle di Crespi per il vantaggio sestese. Risposta immediata dei bianconeri, per l'occasione nella solita inguardabile seconda maglia rosa shocking, con Sekulov, che gira di prima un assist dalla destra; la palla tocca la traversa e rimbalza in campo, nel più classico dei 'gol non gol' termina in rete, ma per l’arbitro Petrella oltre la linea di porta.

Si prosegue con qualche sussulto, ma non troppi. La partita aveva già detto tutto.