Prosegue lo stato di tensione a Gaza. Lo scorso sabato erano stati numerosi i palestinesi che avevano preso parte alla manifestazione organizzata da Hamas a Gaza contro il blocco israelo-egiziano dell'enclave e la decisione di Israele di bloccare gli aiuti assegnati dal Qatar per la ricostruzione delle abitazioni della Striscia distrutte a seguito dell'ultimo conflitto con Israele.

A seguito degli incidenti della manifestazione di sabato, un palestinese è morto oggi per una ferita da arma da fuoco subita durante gli scontri con le forze israeliane. Si chiamava Osama Dueij, 32 anni, ed era stato colpito a una gamba. L'esercito israeliano ha affermato che i manifestanti si erano avvicinati a un'area della recinzione nel nord di Gaza e hanno cercato di scavalcarla mentre lanciavano esplosivi contro i militari che hanno fatto fuoco, provocando il ferimento di 41 palestinesi.

Hamas, ha chiesto agli abitanti della Striscia di convergere nel pomeriggio di oggi nella località di Malaka, ad est di Gaza City, per una nuova manifestazione di protesta contro Israele che, nel timore di nuovi incidenti, ha fatto affluire ieri nella zona rinforzi di mezzi blindati e di tiratori scelti.

Bisogna comunque ricordare che dopo un accordo con il Qatar, Israele ha accettato di far nuovamente affluire il denaro per gli aiuti a migliaia di famiglie della Striscia di Gaza, nel tentativo di ridurre le tensioni. I primi accrediti pagamenti arrivare nelle prossime settimane e saranno trasferiti dalle Nazioni Unite direttamente alle famiglie di Gaza, con Israele che supervisionerà l'elenco delle famiglie destinatarie del denaro.

Nelle prossime ore, il premier israeliano Naftali Bennett incontrerà a Washington il presidente Usa, Joe Biden. In base a quanto dichiarato ai giornalisti israeliani che lo stanno accompagnando nel viaggio, da parte di Bennett non ci saranno differenze rispetto al suo predecessore Benjamin Netanyahu, visto che con il presidente Usa avrebbe intenzione di parlare soprattutto di Iran, mentre non dirà nulla della questione palestinese.