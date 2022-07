Gabriele Cuccarese nato a Pisticci, è cresciuto a Montalbano Jonico (Matera). Laureato in Scienze Giuridiche e oltre ad essere un istruttore di fitness è anche un attore, regista e sceneggiatore di fotoromanzi. Un ragazzo poliedrico e determinato, che esprime le sue passioni a tutto campo, ma che da alcuni anni sta portando avanti un progetto che prevede la realizzazione di racconti per immagini in cui i personaggi sono rappresentati da persone vere. Attualmente è in corso la pubblicazione de “La maledizione dei Segreti Perduti” dal genere Fantasy, che vede protagonisti lo stesso Gabriele Cuccarese nei panni del professore di storia Dario Spada e la fotomodella Angelica Pangaro nei panni di Mrs. Hilary Leers, egittologa inglese.Si tratta del sequel del fotoromanzo “I Segreti Perduti” realizzato nel 2017.



Trama: I Segreti Perduti 2

Mr. Curson , egittologo inglese, è appena arrivato in Italia per incontrare Dario Spada, trasferitosi a Matera. Il motivo della visita è quello di proporre al nostro avventuriero di andare in Egitto, precisamente alla ricerca degli anelli di Horus. Dopo l'ultima avventura in Kenya, Dario non è molto convinto di fare un altro viaggio del genere, ma dato che è impegnato in una ricerca storica che riguarda proprio l'Egitto, accetta la proposta. Mr. Curson, gli mostra il libro di Osiris dove sono indicate tutte le maledizioni che potrebbe risvegliare qualora qualcosa andasse storto. Prima di andarsene, Curson suggerisce a Dario di non partire solo per questa impresa, a tal proposito l'egittologo ha portato dall'Inghilterra una donna; Mrs Hilary Leers, abile guerriera esperta di scrittura egiziana antica.



Conclusioni

Ricordiamo inoltre che Angelica ha recitato precedentemente in altri tre fotoromanzi di Gabriele Cuccarese "Le parole degli angeli", "Win For Love" e Weekend 2", interpretando ruoli secondari. L'obiettivo dell'autore è quello di migliorarsi e mettersi in gioco per misurare davvero le sue abilità e dare sempre più forza e risalto a questo bellissimo genere che è il fotoromanzo.