International Cat Show Milano è una Mostra di Bellezza dedicata esclusivamente ai Gatti ed al loro mondo.

L’esposizione si terrà sotto l’egida di ANFI – Associazione Nazionale Felina Italiana e Fife – Federation international Feline.

Gatti di tutte le razze provenienti da tutta Europa competeranno per il titolo di campione, ma ci sarà anche spazio per gli accessori, la mangimistica e il volontariato rivolto al mondo felino e non.

Saranno presenti esperti del settore per presentare le razze e rispondere alle domande dei visitatori.