Eros Nanni è nato a Velletri, un paese in provincia di Roma, il 27 agosto del 1996.

Dopo il diploma di Liceo linguistico, si è concentrato su quella che veramente è la sua passione, la musica.

Il 2019 è l’anno che segna una svolta nella sua vita in quanto, collaborando con un produttore, Riccardo Brizi, comincia a scrivere pezzi inediti ed a trovare la sua identità come artista, provando a ritagliarsi uno spazio nel panorama musicale italiano.

“La mia passione poliedrica per la musica mi porta ad affascinarmi anche al campo della produzione vera e propria ed a crearmi cosi uno studio a casa nel quale do spazio alla mia creatività lavorando a vari progetti, sia per me che per altri.”

E se la musica non si ferma, anche Eros in questa quarantena ha continuato a farla, cantando e deliziandoci con i suoi video su Instagram, dove l’arte unisce e non ha limiti.