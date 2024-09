La quarta giornata del campionato di National francese ha regalato una delle partite più avvincenti della stagione, con Aubagne e Versailles che si sono affrontati in un match ricco di colpi di scena, gol e dramma fino all'ultimo minuto. La partita, giocata il 6 settembre 2024 alle 18:30, si è conclusa con un entusiasmante 3-3, un risultato che ha sicuramente tenuto i tifosi col fiato sospeso.



Primo Tempo: Dominio iniziale del Versailles

La partita ha avuto un inizio fulminante, con il Versailles che ha preso rapidamente il controllo del gioco. Al 4° minuto, Ryan Tchato ha aperto le marcature per gli ospiti, mettendo il Versailles in vantaggio con un gol fulmineo. Solo 18 minuti dopo, al 22°, Raphael Calvet ha raddoppiato per il Versailles su assist di Romain Basque, portando i suoi sul 2-0 e lasciando Aubagne in difficoltà.

Aubagne ha cercato di reagire, e al 32° minuto Setigui Karamoko ha ridato speranza ai padroni di casa con un gol assistito da Mabrouk Rouai, portando il punteggio sull'1-2. Tuttavia, prima della fine del primo tempo, Jonathan Kodjia ha ristabilito il doppio vantaggio per il Versailles, segnando al 40° minuto su assist di Freddy Mbemba, mandando le squadre negli spogliatoi con il punteggio di 3-1 in favore degli ospiti.



Secondo Tempo: La Rimonta di Aubagne

Il secondo tempo ha visto un Aubagne più determinato e aggressivo, che ha subito mostrato la sua voglia di rimontare. Al 48° minuto, Bilal El Kaddouri ha segnato il gol del 2-3, alimentando le speranze di una rimonta epica per la squadra di casa. L'assist di Esteban Mouton è stato perfetto, permettendo ad El Kaddouri di accorciare le distanze.

La tensione è aumentata ulteriormente pochi minuti dopo, quando Steven Nsimba è stato ammonito al 52°, segnalando che la partita stava diventando sempre più fisica e combattuta.

Versailles ha cercato di difendere il vantaggio, effettuando delle sostituzioni al 70°, con Santini che è entrato al posto di Baghdadi e Tom Renaud che ha sostituito Jonathan Kodjia. Tuttavia, Aubagne ha continuato a premere, con altre due sostituzioni al 73° e all'85°, inserendo rispettivamente Silly Sanghare e Adem Tafni per dare maggiore freschezza e spinta in attacco.



Il Pareggio in Extremis

Mentre il tempo stava per scadere e il Versailles sembrava avviarsi verso una vittoria sofferta, è successo l'imprevisto. Al primo minuto di recupero (90'+1'), Steven Nsimba, già ammonito, ha trovato il gol del pareggio, portando il punteggio sul 3-3 e facendo esplodere di gioia il pubblico di casa. L'assist decisivo è arrivato da Yacine Benhattab, entrato precedentemente come sostituto.

Nonostante il tentativo del Versailles di rispondere non c'è stato più tempo per modificare il risultato finale. Aubagne ha completato una rimonta incredibile, dimostrando grande carattere e resistenza, riuscendo a strappare un punto prezioso dopo essere stato sotto di due reti.



Analisi del Match: Punti Chiave

La partita ha messo in evidenza le qualità di entrambe le squadre, con Aubagne che ha dimostrato una grande capacità di reazione e Versailles che ha mostrato la sua pericolosità in fase offensiva, nonostante il risultato finale non abbia premiato i loro sforzi. Kodjia e Tchato sono stati tra i migliori in campo per il Versailles, mentre Nsimba è stato l'eroe della serata per Aubagne con il suo gol decisivo nel finale.

Questo risultato lascia l'Aubagne sicuramente soddisfatta per la rimonta, ma Versailles avrà rimpianti per non essere riuscita a mantenere il vantaggio fino al termine della gara.