Locked, il remake del teso thriller argentino "4x4", si presenta come un'esperienza cinematografica adrenalinica, sostenuta dalle interpretazioni di Anthony Hopkins e Bill Skarsgård e dalla regia dinamica di David Yarovesky. La pellicola ci catapulta in una situazione estrema: un ladro si ritrova intrappolato all'interno di un SUV, dando il via a un claustrofobico gioco di sopravvivenza.

La trama, pur mantenendo una forte tensione visiva, pecca di una certa prevedibilità e di una limitata esplorazione emotiva dei personaggi. Tuttavia, il ritmo incalzante e la capacità di rendere avvincente una premessa tanto estrema, garantiscono allo spettatore un'esperienza ricca di colpi di scena e tensione.

Nonostante non raggiunga le vette di raffinatezza di altri thriller psicologici, Locked si rivela un'aggiunta interessante alla filmografia dei suoi protagonisti, offrendo loro l'opportunità di esplorare ruoli complessi e sfaccettati.