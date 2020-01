Lancio sulla CNN per il progetto internazionale We Stand With You ideato dall’italiana Altobelli.



La straordinaria Valeria Altobelli, modella, attrice, presentatrice e cantante, riadatta in 6 lingue cantate,15 parlate e 23 scritte, la canzone I'm standing with you, candidata agli Oscar 2020.

Il brano musicale del 1985 We are the world destò le coscienze delle persone di ogni etnia del mondo, generando un tam-tam di solidarietà universale verso la popolazione dell'Etiopia afflitta da una disastrosa carestia. La canzone vinse 4 Grammy Award ed è tuttora il brano più venduto nella storia della musica.

Oggi, la splendida Valeria Altobelli si propone di raggiungere gli stessi ragguardevoli risultati con il riadattamento del brano I'm standing with you, scritto dalla pluripremiata Diane Warren, con l'arrangiamento di John Debney, già compositore de La Passione di Cristo di Mel Gibson, e la collaborazione l’ingegnere del suono americano che ha ricevuto ben otto Grammy, Manny Marroquin. Una melodia straordinaria che tocca il cuore e porta con sé un importante messaggio: un NO contro ogni forma di violenza e discriminazione.

Valeria Altobelli da tempo si occupa di tutelare e proteggere donne e bambini indifesi e vittime di violenza. Fondatrice della Mission Onlus-NGO, con forza e determinazione, è riuscita ad unire artisti, musicisti, parolieri e attivisti di rilievo, provenienti da ogni parte del mondo. Uno straordinario progetto immediatamente abbracciato da Diane Warren, vincitrice di un Grammy Award, un Emmy Award, un Golden Globe Award, tre Billboard Music Awards consecutivi per Songwriter of the Year, non dimenticando la stella sulla Hollywood Walk of Fame. Attualmente è la cantautrice più importante del mondo e, con questo brano, è candidata per l’undicesima volta agli Oscar.

Ad affiancare la potente e bellissima voce di Valeria, Sumi Jo, la soprano vivente più famosa al mondo, vincitrice di un Grammy e candidata agli Oscar, e molte delle ragazze ex Miss dei concorsi di bellezza mondiali più importanti, come Miss Mondo, Miss Universo, Miss Terra, Miss International. Oggi, la Mission Onlus-NGO conta volontarie provenienti da più di 150 Paesi in tutto il mondo.

Con Onlus-NGO, nel 2017, grazie ad una sfilata solidale a cui hanno partecipato, a titolo gratuito, 40 sue amiche rappresentanti di altrettante nazioni del mondo, insieme ad altri amici artisti e colleghi italiani del mondo dello spettacolo, Valeria ha raccolto fondi per un totale di 35.000 euro, donati per la ricostruzione di una scuola materna in Abruzzo.

La campagna WSWY, We Stand With You (Noi Siamo con Te), collaborerà con gruppi e organizzazioni locali in ogni paese, per aiutare donne e bambini maltrattati.

Nei giorni scorsi l’emittente statunitense CNN, ha voluto ai microfoni l’Altobelli per un’intervista in collegamento da Los Angeles con Diane Warren e John Debney. Alla CNN Valeria Altobelli ha illustrato l’importante valenza sociale di questo progetto internazionale: “La musica come mezzo universale contro la violenza”.

Valeria è una donna con le idee chiare. Sa cosa vuole e non teme ostacoli. Giovanissima consegue la laurea specialistica in Giurisprudenza a meno di un anno di distanza dalla laurea triennale in Scienze Giuridiche. Perfeziona i suoi studi conseguendo un Master in Relazioni Internazionali e formazione diplomatica, altra sua passione. Parallelamente alla laurea aveva già ultimato la pratica notarile alla scuola di alta formazione per notai. Ma la sua grande passione è la musica che studia fin da bambina: pianoforte, chitarra, percussioni, solfeggio e canto lirico. Nel 2016 le viene conferito il premio come più giovane personaggio femminile dell'anno per il suo lavoro serio e costante nell'ambito dell'arte a 360 gradi. A Gennaio del 2019 inaugura, cantando, il Los Angeles Italia Film Festival ad Hollywood, presso il prestigioso Chinese Theatre. Parla al National Prayer Breakfast a Washington D.C. e, nello stesso anno, come special guest, è in tour nelle più importanti città italiane, con il più grande coro Gospel del Texas. A fine luglio sarà l’unica italiana a sfilare sul carpet del Jackie Chan Film Festival, in Cina. Per il suo impegno sociale, anche a Bel Air sarà l'unica italiana a sfilare all'UCLA Award Hollywood for Science. Canta a Tyler Texas con un coro di circa 500 elementi e riceve, come massima onorificenza, la bandiera americana volata sul Capitol Hill e quella Texana per il suo valore di eccellenza italiana all'estero.

La carriera di Valeria Altobelli è costellata da grandissimi successi internazionali e oggi, con orgoglio, porta la bandiera italiana agli Oscar 2020. Con I'm standing with you l’obiettivo è quello di aiutare donne e bambini vittime di violenza di genere in tutto il mondo. E con la sua tenacia, unita a Mission Onlus-NGO, porterà sostegno a chiunque ha bisogno di appoggio in ogni paese del pianeta.





