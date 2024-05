I Dish-Is-Nein, dopo quasi 40 anni di carriera, sono al lavoro per realizzare un nuovo album, e l’annuncio arriva in contemporanea con il lancio di una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. Dopo la scomparsa di Dario Parisini il 9 giugno 2022, gli altri componenti del gruppo, Cristiano Santini e Roberta Vicinelli, dopo un periodo di inevitabile e pesante sbandamento, hanno capito che la scelta più giusta fosse tornare a fare musica, soprattutto senza perdere di vista il loro modo di essere.

Il nuovo album dei Dish-Is-Nein non sarà solo un disco ma un progetto artistico ad ampio spettro, che coinvolgerà entità che già fanno parte del loro mondo, come il Coro Monte Calisio, parte importante del suono dell’EP del 2018; Guido Ballatori, nel ruolo di visual artist; Simone Poletti (Dinamo Innesco Rivoluzione), responsabile dell’immagine grafica, insieme ai testi di Renato “Mercy” Carpaneto.

La raccolta fondi si pone come obiettivo principale, oltre alla produzione e alla stampa dell’album, anche l’organizzazione di un evento per la presentazione del nuovo lavoro: l’intenzione è quella di portare sul palco, insieme ai Dish-Is-Nein, il Coro Monte Calisio, i visual di Guido Ballatori, e l’allestimento scenografico curato da “Dinamo Innesco Rivoluzione”, per offrire al pubblico uno spettacolo immersivo.



Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/dish-is-nein-il-nuovo-album/