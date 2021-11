Il weekend del 12 e 13 novembre 2021 al Qi Clubbing di Erbusco (BS) torna il mix vincente che questo spazio propone in modo unico per iniziare al meglio le proprie serate. Ovvero dinner show di qualità assoluta che mettono insieme ristorazione di alta qualità, servizio sempre curato, musica live di qualità ed 'intrattenimento che regala emozioni con spettacoli mozzafiato pieni sound, coreografie, luci colorate ed effetti speciali... Tutto questo coordinato da Black Level Events e dall'art director Emiliano Milano.E dopo il dinner show, il divertimento continua fino alle 4 del mattino.

Venerdì 12 novembre al Qi Clubbing di Erbusco (BS) va in scena il party Reggaeton in da Club / Nasty Night. I suoni, l'energia e la musica urban che fa ballare il pianeta in questo momento.

Sabato 13 novembre invece nell'hot spot di Erbusco, il posto giusto in Franciacorta per chi vuol guardare e farsi guardare e nel frattempo ballare la miglior musica del pianeta, in console da Bergamo (e dai top club mondiali) arrivano The Cube Guys (nella foto).

Nati nell'ormai lontano 2005 dall'unione di due dj producer già molto affermati, Roberto Intrallazzi e Luca Provera. Il loro sound progressive-house con incursioni tribal, tech e vocal, in continua evoluzione e sempre più internazionale, oltre che personale... I loro djset a quattro mani uniscono la creatività e l'esperienza tecnica da studio con l'improvvisazione dell'esibizione live nei club. Si esibiscono da anni con top dj come Tiesto e le produzioni ed i remix vantano apprezzamenti da artisti come Pete Tong, Roger Sanchez, Axwell, Bob Sinclar, Dave Morales, Mark Knight, Oscar G, Peter Rauhofer e molti altri. Tra gli infiniti altri, si sono esibiti in top club mondiali come 'Privilege' (Ibiza), 'Fabulous' (Las Vegas), Pacha (Marrakech), 'Love' (New York), 'Circus Afterhours' e 'Parking' (Montreal) 'Panama' (Amsterdam), 'Senso' (Orlando), 'Queen' (Parigi), The Week (Sao Paulo), Club Noxx (Anversa), 'The Cross' (London), 'Space' (Marbella), il 'Gryphon', 'Score' e 'Mynt' (Miami).

