Domenica 23 Gennaio ritorna “Go Italy” - lo show live di DiTutto condotto da Lele Procida - con una puntata dedicata al mondo della tv con giovani conduttrici e conduttori televisivi che racconteranno la loro emozionante esperienza umana e professionale sul piccolo schermo.

Sul palcoscenico virtuale di “Go Italy!” ospiti Krassym, Tommaso Barone, Noemi David, Christian Binetti, Beppe Magrone, Giada Farano e Mirko Virgilio

Lo show live sarà trasmesso in diretta streaming alle ore 18.00 sul web network DSI (formato dalle pagine Facebook SunrisePop, Ditutto Italia, LecceVideo, Inondazioni.it, Silver Music Radio, Music Records Italy, AllaDiscoteca, Mediterranea TV, Wd Editore, Radio Albatro e dal Canale Youtube DituttoMovie) e sui canali streaming dell’emittente televisiva Mediterranea Tv (mediterraneatv698.com, mediterraneatv.it)

Lunedì 24 Gennaio, invece, l’emittente televisiva Mediterranea TV trasmetterà la replica della puntata alle ore 21.00 sia sul Digitale Terrestre (canali 698 per Puglia e 623 per la Basilicata), che in streaming (mediterraneatv.it e mediterraneatv698.com).