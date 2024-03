La Metro B ha visto il ritorno in servizio del quarto treno, dopo essere stato sottoposto alla necessaria revisione intermedia. Questo passo è parte di un più ampio sforzo per garantire un servizio efficiente e sicuro per gli utenti.

Il servizio della Metro B nei prossimi giorni dovrebbe avere un leggero miglioramento, grazie al ritorno in servizio del treno MB 407-408, il quarto convoglio ad essere tornato dalla revisione intermedia su un totale di 17.

Questo annuncio è giunto dopo il completamento delle attività di manutenzione previste già per gli altri treni, in particolare i treni MB 411-412, MB 413-414 e MB 415-416.

Le attività di manutenzione intermedia hanno coinvolto una verifica approfondita di tutti gli impianti di bordo, dei carrelli e dei freni, in ottemperanza alle normative vigenti, questo tipo di interventi, oltre che previsti per legge, sono mirati a massimizzare l’efficienza operativa dei treni.

Con il ritorno del quarto treno in servizio, la Metro B ha compiuto un passo verso il ripristino della normalità operativa, attualmente, su un totale di 15 treni circolanti, l'obiettivo dichiarato è quello di aumentare il numero a 20 entro la fine del 2024.