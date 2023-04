Per la Chiesa Cattolica, laico è chi non è né un chierico né un religioso.



Dunque, per stessa definizione dei credenti, "laica" è ogni attività rivendica un'assoluta indipendenza e autonomia di scelte nei confronti di qualsiasi clero e confessione religiosa.

E tra queste attività 'laiche' in Italia c'è la Scuola statale.

Dunque, davvero non si spiega perché un parroco giorni fa insisteva per benedire le classi a pasqua, pur sapendo che la scuola è laica.



Come è certamente allarmante che entrino in classe docenti che - a quanto pare - neanche sanno che per l'Insegnamento della Religione Cattolica c'è un'ora e un docente appositamente dedicati.



Ed è veramente assurdo che nel 2023 accadano ancora queste cose come se il Concordato tra Stato e Chiesa non fosse mai stato aggiornato il 18 febbraio 1984.





Intervento redazione Fai InformazionePertanto, appare ancor più singolare che un politico che ha giurato sulla Costituzione per diventare ministro della Repubblica si scandalizzi se qualcuno voglia ricordare ad una docente che una scuola pubblica non è una scuola cattolica, e che le convinzioni personali di un'insegnate non possono essere imposte ai suoi alunni: