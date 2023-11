Il conto trading Fineco è un conto corrente online dedicato all'investimento in titoli azionari, obbligazionari, ETF e derivati. È un prodotto della banca Fineco, uno dei principali operatori di trading online in Italia.

Il conto trading Fineco offre una serie di vantaggi, tra cui:

Commissioni competitive: a partire da 2,95€ per ordine su azioni italiane e 3,95$ per ordine su azioni statunitensi.

Piattaforma di trading intuitiva e facile da usare.

Accesso a una vasta gamma di mercati e strumenti finanziari.

Supporto clienti 24/7.

Il conto trading Fineco è disponibile per i clienti di tutte le età e livelli di esperienza. È un ottimo strumento per chi vuole iniziare a investire in borsa o per chi vuole migliorare la propria strategia di trading.

Ecco alcune delle caratteristiche principali del conto trading Fineco: