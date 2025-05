Aurelio De Laurentiis ce l’ha fatta: Antonio Conte resta al Napoli, il progetto continua. Il presidente ha convinto il tecnico del quarto scudetto a restare, rilanciando in grande stile e dando risposta positiva a tutte le richieste che lo stesso Conte aveva messo sul tavolo.

Il patron dei partenopei, infatti, dopo il primo incontro con l’allenatore, ha giocato non solo la carta dell’aumento dell’ingaggio, (comunque sensibile rispetto ai 6 milioni attuali) ma ha illustrato anche le linee guida di un grande mercato di rafforzamento (almeno sei innesti di qualità, oltre a De Bruyne, per essere fortemente competitivi anche in Champions) e ha garantito pure il rifacimento del centro sportivo azzurro di Castel Volturno, così da offrire alla squadra strutture degne di un top club europeo.

Dopo i nuovi contatti tra le parti di mercoledì, stasera è andato in scena a Napoli un nuovo vertice, durato circa due ore e mezza, tra Conte e De Laurentiis (il presidente è arrivato apposta da Roma), alla presenza dell’ad Chiavelli e del ds Manna. Al tecnico salentino prolungato il contratto di un anno con aumento dell’ingaggio di un milione e mezzo. Volti sorridenti e distesi all’uscita. Poi tutti a festeggiare in un ristorante.

Nel corso dell’incontro si è parlato già della squadra per la prossima stagione. Conte dunque ha deciso di proseguire il suo lavoro a Napoli.

L’ufficialità l’ha data a modo suo il presidente De Laurentiis. “Avanti tutta. Più forti di prima”, ha scritto sui suoi canali social.